하남시, 개학기 맞춤 불법광고물 제로 캠페인 실시

학부모가 믿고 맡기는 안심 도시

경기 하남시(시장 이현재)는 2학기 개학기를 맞아 학부모가 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 안전한 통학환경 조성을 위해 하남경찰서, 하남시 옥외광고협회, 고엽제전우회 등과 대규모 불법광고물 정비 캠페인을 전개했다고 9일 밝혔다.

이현재 하남시장이 2학기 개학기를 맞아 학부모가 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 안전한 통학환경 조성을 위해 하남경찰서, 하남시 옥외광고협회, 고엽제전우회 등과 대규모 불법광고물 정비 캠페인을 전개하고 있다. 하남시 제공

'우리 아이 안전 지키기'를 슬로건으로 진행된 이번 캠페인은 지난 8일 오후 하남시청 잔디광장에서 집결한 30여 명의 특별 점검단이 2개 조로 나뉘어 관내 모든 초·중·고교 통학로를 전면 순회 점검하며 진행됐다.

집중 정비 대상은 ▲학생들의 안전한 보행을 위협하는 불법 현수막 ▲보도를 점령한 무단 입간판과 에어라이트 ▲전신주·가로등을 뒤덮은 각종 벽보·전단지 ▲청소년에게 유해한 선정적 광고물 등으로, 현장에서 즉시 철거하는 강력한 조치를 취했다. 특히 안전사고 위험이 있는 불량 간판은 현장 즉시 철거·보강으로 무관용 원칙을 적용했다.

통학로 종합 안전케어를 위해 교통정책과·차량등록과·안전정책과가 관련 부서가 정비에 참여해 ▲노후 교통안전시설 긴급 점검 및 보강 ▲어린이보호구역 내 불법 주·정차 특별 단속 ▲학교 주변 숨은 위험요소 발굴·제거 등 원스톱 안전점검도 병행했다.

하남시는 불법광고물 ZERO 도시 실현을 위해 전담 단속반을 구성, 오는 10월 10일까지 2개월간 학교 주변 24시간 순찰체계를 가동하고, 반복 위반업체에는 과태료 및 강력한 행정조치를 통해 재발 방지에 총력을 기울일 방침이다.





이현재 시장은 "학부모님들이 안심하고 자녀를 학교에 보낼 수 있는 도시를 만드는 것과 깨끗하고 안전한 통학로는 선택이 아닌 필수"라고 강조했다. 이어 "앞으로도 정비에 앞장서 시민과 함께 우리 아이들이 마음껏 꿈꿀 수 있는 최고의 교육환경을 조성해나가겠다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

