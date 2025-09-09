시흥시, 친환경 버스정보안내기 시범 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 시흥시는 태양광 에너지를 활용한 친환경 버스정보안내기를 목감동 버스정류장에 설치해 운영한다고 9일 밝혔다.

시흥시가 목감동에 설치한 친환경 버스정보안내기. 시흥시 제공

목감동 목감푸르지오후문에 설치한 이 안내기는 태양광 에너지와 저전력 전자종이(e-페이퍼)를 이용한 버스정보안내기(BIT)를 버스표지판과 결합한 것이다.

안내기는 태양광 에너지를 이용해 실시간 버스 도착 정보를 제공할 수 있어 전기 인입이 어려운 지역에서도 안정적으로 운영이 가능하다. 버스 표지판은 자석 방식으로 부착돼 노선 변경 시 손쉽게 교체할 수 있다.

시는 특히 버스 표지판과 안내기가 별도로 설치돼 도시 미관이 저해되는 점을 보완하기 위해 두 기능을 결합한 장비를 도입했다고 설명했다.





시는 이번 결합형 장비의 운용 효과를 점검한 뒤, 필요시 가로등 결합 등 추가적인 기능을 갖춘 장비로 확대 설치하는 방안도 검토할 계획이다.





