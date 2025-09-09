혁신당, 11일 당무위 열고 비대위원장 선출하기로…조국 역할 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국혁신당이 오는 11일 당무위원회를 열고 성 비위 사태로 인한 내홍을 수습할 비상대책위원장을 선출하기로 했다.

서왕진 원내대표를 비롯한 의원들이 8일 국회에서 열린 비상의원총회에 참석하고 있다. 전날 조국혁신당 지도부는 당내 성 비위 사건에 대한 책임을 지고 총사퇴했다. 김현민 기자

AD

혁신당 의원들은 9일 사흘째 의원총회를 열고 비대위 구성에 대해 논의하고 이같이 결정했다.

서왕진 원내대표는 의원총회 후 취재진과 만나 "지도부 총사퇴 이후 더 이상 비대위 구성을 늦추는 것은 바람직하지 않기에 비대위원장을 선출하도록 당헌에 규정된 당무위를 소집하기로 결정했다"고 설명했다.

다만 비대위원장 선임 문제에 대해서는 의원들 간 여전히 이견이 있어 아직 결정되지 않은 것으로 알려졌다.

조국혁신당을 만든 조국 혁신정책연구원장이 비대위원장을 맡아 당의 위기를 수습하고 수습·재건해야 한다는 의견이 적지 않다. 반면 이번 성 비위 사태 피해자 측에서는 조 원장이 비대위원장을 맡는 것에 반대한다고 공개적으로 밝힌 바 있다.

서 원내대표는 "비대위원장으로 어느 분이 가장 적절할지 다양한 의견이 제기되고 있어 당무위 개최 때까지 의견을 모아 당무위에 보고드리겠다"며 "당무위에서 토론을 통해 당일에 결정할 것"이라고 전했다.





AD

앞서 김선민 대표 권한대행을 비롯한 혁신당 지도부는 성 비위 사건 논란과 관련해 지난 7일 총사퇴했으며 당은 비대위를 구성키로 했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>