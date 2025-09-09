광주 서구, 체력인증센터 운영…복지부 장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직영 운영·의료서비스 연계 등 인정받아

광주시 서구(구청장 김이강)는 지역 특성과 주민 요구에 맞는 체력인증센터 운영으로 보건복지부 장관 표창을 받았다고 9일 밝혔다.

서구는 지난달 28일 제주에서 열린 '2025년 보건간호사 직무교육'에서 우수사례 발표로 대상의 영예를 안았다.

광주 서구가 지난달 28일 제주에서 열린 '2025년 보건간호사 직무교육'에서 우수사례 발표로 대상을 받았다. 광주 서구 제공

서구는 '과학적 체력·건강관리로 건강하고 활기찬 지역사회 실현'을 주제로 ▲심뇌혈관질환 예방과 효율적 관리를 위한 체력인증센터 설치 노력 ▲보건소 내 보건의료서비스와의 유기적 협력 ▲체력인증센터 직영 운영 등을 인정받아 높은 평가를 받았다.

이 행사는 보건복지부 주최, 대한간호협회 보건간호사회 주관으로 전국 256개 보건소 보건간호사 역량 강화와 함께 효과성이 입증된 보건사업의 전국 확산을 위해 매년 개최되고 있으며, 각 지자체의 우수사례 공유로 상생발전을 도모하고 있다.





김이강 서구청장은 "나눔과 배려, 연대와 협력이 일상이 되는 '착한도시 서구'의 가치를 확산하고 주민의 건강 증진을 위해 다양한 건강 인프라를 조성해 나가겠다"며 "앞으로도 모두가 함께 누리는 안전하고 건강한 지역사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

