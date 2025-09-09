AI·로봇이 부산항 운영한다… 부산항만공사·한국로봇산업진흥원, 스마트항만 구축 전략 제휴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국정목표 전략 'AI 3대 강국 도약' 협력

부산항이 AI와 로봇이 운영하는 차세대 스마트항만을 예고했다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 8일 한국로봇산업진흥원(KIRIA, 원장 직무대행 류지호)과 'AI·로봇 기반 스마트항만 기술 개발 및 현장 실증 확산을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

공사는 부산항을 차세대 스마트항만으로 전환하는데 공동 협력기로 했다고 이날 알렸다.

이번 전략적 제휴는 정부의 핵심 국정 목표 추진전략인 'AI 3대 강국 도약' 달성에 기여하면서 글로벌 물류 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위하여 추진됐다. 두 기관은 4차 산업혁명 핵심기술을 집약해 부산항을 완전 자동화 스마트항만으로 전환하고 관련 산업 생태계를 조성하는 데 역량을 집중할 계획이다.

AI와 로봇 기반 스마트 항만 기술 개발 및 현장 도입 확산을 위한 업무협약식에 진행되고 있다.

세계 주요 항만들은 AI, 로봇 등 첨단기술 기반 무인자동화 시스템을 도입하며 차세대 항만 경쟁력을 확보하고 있다. BPA는 이러한 글로벌 항만의 혁신 트렌드에 선제 대응을 위해 국내 로봇산업의 허브 역할을 하는 한국로봇산업진흥원과 전략적 동반자 관계를 구축하게 됐다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲항만 특화 AI·로봇 기술과제 공동 개발 ▲개발 기술의 현장 실증 및 사업화 지원 ▲관련 전문기업 육성 및 산업 진흥 등을 위해 적극 협력한다.

BPA는 부산항을 혁신 기술의 '리빙랩(Living Lab, 실증 현장)'으로 제공해 국내 유망 기업들이 개발한 AI·로봇 솔루션을 실제 항만 환경에서 검증하고 고도화할 수 있는 기반을 제공한다. 이를 통해 '기술개발 → 현장실증 → 상용화 → 해외진출'로 이어지는 혁신 생태계를 구축하고 부산항의 운영 효율성과 안전성을 동시에 높이는 윈-윈(Win-Win) 모델을 완성할 예정이다.

BPA 송상근 사장은 "국내 로봇산업의 메카인 한국로봇산업진흥원과 제휴한 것은 부산항이 세계 최고 수준의 스마트항만으로 진화하는 전환점이 될 것"이라며, "단순 기술 도입 차원을 넘어 개발기술의 사업화와 연관산업 클러스터 육성을 통해 부산을 중심으로 한 혁신 허브를 구축해 나가겠다"고 힘줬다.





류지호 한국로봇산업진흥원 원장 직무대행은 "진흥원이 보유한 로봇·AI 기술 포트폴리오가 BPA의 항만운영 노하우 및 인프라와 융합돼 혁신 시너지를 창출할 것"이라며, "K-로봇 기술이 세계적 수준의 물동량을 처리하는 부산항에서 성공적인 상용화 모델을 만들 수 있도록 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

