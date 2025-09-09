타임폴리오, 차이나AI ETF 수익률과 성장률 '우수'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

타임폴리오자산운용은 'TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF'가 최근 3개월 수익률 28%를 기록했다고 9일 밝혔다.

같은 기간 차이나AI에 투자하는 ETF 가운데 최상위 성과를 달성했다. 올해 5월13일에 상장한 이후 총 운용자산(AUM)은 890% 증가했다.

TIMEFOLIO 차이나AI액티브 ETF가 두드러진 성과를 거둘 수 있었던 핵심은 액티브 운용을 통한 주도 종목 선제 편입 전략이라고 설명했다. ETF 포트폴리오를 중국 AI 산업 밸류체인을 폭넓게 아우르며 반도체(캠브리콘, SMIC), 광모듈(이노라이트, 이옵토링크), 빅테크(알리바바, 메이투안), 휴머노이드(유비테크), 부품 및 데이터센터 전력 책임 기업 등 산업 전 단계에 걸쳐 구성했다.

광모듈 기업의 수요 증가와 '중국판 엔비디아ㆍTSMC'로 언급되는 핵심 반도체 업체들의 선도적 역할이 수익률 상승을 이끌었다.

중국 AI 산업은 최근 미·중 지정학 갈등에도 불구하고 자립화 및 기술 고도화를 바탕으로 빠르게 성장하고 있다. 최근 중국 증시는 거래대금이 사상 두 번째 규모인 3조 위안을 돌파했다. 상해 과창판50 지수도 거래대금 기준 사상 최대치를 경신하는 등, AI·첨단산업 관련 기업에 대한 시장 관심과 자금 유입이 지속되고 있다.

업계 전문가들은 이와 같은 구조적 변화에 대응하기 위해서는 AI 산업 내 유망 종목과 기술 트렌드에 대응하는 액티브한 운용 전략이 차별화된 성과 가능성을 제공할 수 있다고 기대했다.





ETF를 운용하는 타임폴리오자산운용 김남호 ETF운용본부장은 "반도체, 인프라, 빅테크, 로봇 등 AI 생태계 전반을 포괄해 구성함으로써 특정 섹터나 종목 리스크를 완화할 수 있다"고 설명했다. 이어 "성장 기회에 대한 노출을 확대할 수 있다"며 "기술 자립, AI 투자 확대, 자본시장 활성화 등의 정책 흐름을 주의 깊게 살펴보고 포트폴리오 전략에 반영할 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

