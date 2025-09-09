광명시, 10월에도 지역화폐 충전한도 100만원 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 광명시는 지역화폐인 '광명사랑화폐' 충전 한도를 이달에 이어 10월에도 100만원으로 상향한다고 9일 밝혔다.

앞서 시는 7월 인센티브 지급 한도를 30만 원에서 70만원으로 대폭 확대한 데 이어 이달에는 이를 100만원으로 늘렸다. 시는 지역 소비 진작을 위해 추석 명절이 포함된 10월에도 확대된 충전 한도를 이어가기로 했다고 설명했다.

시는 두 달 연속 충전 한도를 100만 원으로 확대한 것은 2019년 지역화폐 발행 이후 처음이라고 덧붙였다.

올해 들어 광명시의 지역화폐 발행액은 지난달 말 기준 1854억원이다. 이는 연초 목표였던 1200억원보다 55% 늘어난 것이다. 시는 연말까지 당초 발행 목표의 4배인 5000억원의 지역화폐를 발행한다는 방침이다.

시는 사용액의 일정 비율을 돌려주는 '캐시백' 등 지역화폐 소비 촉진 정책 도입도 추가로 검토 중이다.





박승원 광명시장은 "광명사랑화폐는 민생경제 회복의 든든한 버팀목으로 자리 잡았다"며 "앞으로도 지역화폐를 축으로 삼아 전통시장부터 골목상권까지 아우르는 지속 가능한 경제 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.





