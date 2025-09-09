대전청년내일재단, 하반기 인재육성 장학생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 508명에 5억 6540만원 지급



신청기간 10일부터 10월 2일까지



사진=대전시 제공

대전청년내일재단이 2025년 하반기 인재육성 장학생 508명을 선발한다.

선발 분야는 중·고·대학생 대상의 성취 장학금 268명, 청년희망 장학금 120명, 거주비지원 장학금 90명과 외국인유학생 장학금 30명을 선발할 예정으로 총 5억 6540만원의 규모이다.

선발 학생에게는 개인별 최대 중학생 50만 원, 고등학생 70만 원, 대학생 150만 원, 외국인 유학생 80만 원을 지급한다.

성취 장학금은 대전 소재 학교에 재학 중인 학업성적과 봉사실적이 우수한 중고등학생과 학업성적이 우수한 대학생에게 지급된다.

청년희망 장학금은 한국장학재단으로부터 학자금(등록금, 생활비) 대출을 받은 대전 출신 대학생을 대상으로 학자금 지원구간과 학업성적을 고려해 선발한다.

거주비 지원 장학금은 타지역 대학교에 재학 중이면서 월세 또는 기숙사에 거주하는 대전 출신 대학생을 대상으로 학자금 지원구간과 학업성적을 고려해 선발한다. 청년희망과 거주비지원 장학금 일부는 사랑의 열매 지정기부금으로 지급된다.

또한 외국인 유학생 장학금은 대전 지역 대학에 재학 중인 학업성적과 한국어 능력이 우수한 학생에게 지급된다.

신청 기간은 10일부터 10월 2일까지이며, 재단 홈페이지에 온라인 신청 후 증빙서류를 재단으로 우편 또는 방문 제출해야 하며, 신청자는 학교 총(장)의 추천을 받아야 지원이 가능하다. 자세한 사항은 대전청년내일재단 홈페이지 공고문을 참고하면 된다.





재단은 장학생 선발심사위원회의 심사를 거쳐 오는 11월 말 장학생을 선발하고, 12월 중 장학증서 수여식과 함께 장학금을 지급할 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

