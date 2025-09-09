고객이 명절 선물세트 품평…현대百, 기프트 페스타

12~14일 무역센터점서 개최
한우·과일, 한정판 미식·트렌드 상품 등
바이어 엄선 선물세트 100종 공개
엄정화, 유튜버 여수언니 등 인플루언서도 참여
현대백화점은 추석을 맞아 고객이 직접 참여하는 선물세트 체험 행사 '기프트 페스타'(GIFT FESTA)를 진행한다고 9일 밝혔다.
행사는 오는 12~14일 현대백화점 무역센터점 10층 문화홀에서 열린다. 바이어가 엄선한 추석 선물세트와 최신 트렌드 상품을 한자리에서 만나볼 수 있다. 한우·과일 등 전통 선물세트 37종과 한정판 미식·라이프스타일 상품 73종 등 총 100종을 선보인다. 단순한 상품 전시를 넘어 고객이 직접 상품을 경험하고 평가한 의견을 향후 상품 기획에 반영할 예정이다.
행사장은 전통 인기 선물세트와 새로 기획한 상품을 함께 소개하는 공간으로 꾸며졌다. 먼저, 청과·한우·명인명촌 등 현대백화점 대표 선물세트와 함께 연어 하몽, 어란 등 한정판 프리미엄 상품이 새롭게 소개된다.
인플루언서와 협업한 선물세트도 마련했다. 배우 엄정화의 '엄메이징 커피 게이샤 블렌드 선물세트', 유튜버 프응의 '바이비 벌꿀 3종 세트', 여수언니의 '봄날엔 옥춘사탕' 등이 대표적이다. 행사 기간 중 인플루언서들이 현장을 찾아 고객과 직접 소통하는 자리도 마련된다.
미식 체험 프로그램 '프리미엄 테이스팅'도 운영된다. 행사 기간 오전 11시부터 오후 4시까지 매시 정각마다 100명 한정으로 한우 스테이크와 제철과일 샐러드 등 대표 명절 상품을 케이터링 스타일의 한상차림으로 제공한다.
현대백화점 관계자는 "기존 임직원 대상으로만 진행하던 명절 선물세트 품평회를 올해는 고객 체험형 페스타로 확장한 것"이라며 "우수고객과 협력사를 초청해 함께 소통하고 의견을 나눌 수 있는 자리를 마련한 만큼, 새로운 형태의 명절 행사를 만들어가는 계기가 될 것"이라고 말했다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
