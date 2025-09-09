부산대, 학부·대학원 아우르는 첫 통합 커리어 페어 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17∼18일 시월광장 등 교내서 개최… 대학원·기업·공기관·창업 등 80여개 부스 운영



수력원자력, 하나은행, 대한항공, HD현대 등 60여 기업·기관 참여해 취업 정보 제공

부산대학교(총장 최재원)가 학부생과 대학원생의 진학·취업·창업을 통합 지원하는 대규모 진로 박람회를 연다.

부산대는 오는 17∼18일 이틀간 교내 시월광장과 대학본부 대회의실에서 '2025 진로 IN, 미래 ON·대학생·대학원생 커리어 페어'를 개최한다고 9일 전했다.

기존 학부생 중심의 취업·창업박람회와 대학원 중심의 대학원 FAIR를 통합해 여는 첫 행사다.

이번 페어에는 한국수력원자력, 대한항공, 하나은행, HD현대 등 60여개 기업·기관을 포함해 총 80여개 부스가 운영된다. 현직자 멘토링, 대학원 연구실 홍보, 창업체험 클래스, 대학원생 연구자랑대회 등도 마련돼 학생들은 실질적인 진학·취업·창업 정보를 얻을 수 있다.

부산대 창업지원단은 우수 창업기업 전시와 창업체험존을 운영하며, 문화 프로그램으로 초청 가요제·응원단 공연·과학커뮤니케이터 특강도 열린다.





이재우 교학부총장 겸 대학원장은 "학생들의 진로 관심은 취업을 넘어 연구와 창업, 진학으로 확장되고 있다"며 "이번 통합 페어가 부산대 진로지원 시스템의 전환점이 될 것"이라고 말했다.

부산대 커리어 페어 포스터.

