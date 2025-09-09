메인비즈협회, 한국시장경제진흥원과 MOU…"中企 해외 진출 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육·컨설팅 프로그램 공동 개발·운영 추진

한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)는 한국시장경제진흥원과 8일 메인비즈협회 대회의실에서 메인비즈기업의 글로벌 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였다고 9일 밝혔다.

이번 협약식에는 김명진 메인비즈협회 회장, 박재천 시장경제진흥원 이사장을 비롯해 양 기관 관계자 10여명이 참석했다. 양 기관은 이번 협약을 통해 메인비즈기업의 글로벌 역량 강화와 해외시장 진출 활성화에 기여할 계획이다.

박재천 한국시장경제진흥원 이사장과 김명진 메인비즈협회 회장이 업무협약식에서 기념사진을 찍고 있다. 메인비즈협회

주요 협약 내용은 ▲글로벌 시장 환경 대응 및 해외 비즈니스 역량 강화를 위한 교육과 컨설팅 지원 프로그램 공동 개발·운영 ▲해외 시장 동향, 진출 전략, 성공 사례 등 관련 정보의 상호 교환 및 공동 연구 수행 ▲중소기업 해외 진출 관련 정부 정책 수립에 대한 의견 교환 및 공동 정책 제안 등이다.





김명진 회장은 "중소기업의 글로벌 진출은 정체된 내수시장을 극복하고 지속 성장을 이루기 위한 필수적인 혁신 과제"라며 "이번 협약을 통해 회원사들에게 실질적인 해외 진출 기회를 제공하고, 가시적인 성과를 만들어내는 데 주력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

