종합 브랜드 에이전시 BAT, 네이버 공식 파트너사 선정

종합 브랜드 에이전시 BAT는 자사가 네이버의 공식 파트너사로 선정됐다고 9일 밝혔다.

네이버 공식 파트너사는 까다로운 평가를 통해 소수의 전문 에이전시에만 부여되는 자격이다. BAT는 이번 선정을 통해 앞으로 네이버가 제공하는 최신 광고 정보와 기술 지원, 심화 교육 프로그램 등을 활용해 고객사에게 더욱 고도화된 마케팅 서비스를 제공하고, 시장 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 핵심 경쟁력을 확보하게 됐다고 설명했다.

네이버는 국내 검색 시장 점유율 과반을 차지하는 핵심 플랫폼인 만큼, 국내 비즈니스에서 필수적인 마케팅 채널로 꼽힌다. 이번 BAT의 공식 파트너사 선정은 네이버의 영향력을 기반으로 고객사 비즈니스 성과를 극대화할 수 있는 새로운 분기점으로 평가된다.

BAT는 2016년 설립된 글로벌 종합 브랜드 에이전시로 브랜드 전략 컨설팅, 아이덴티티 디자인, 광고 캠페인, 소셜 콘텐츠 운영, 퍼포먼스 마케팅 등 전방위적 서비스를 제공하고 있다. 30개 이상의 직무로 구성된 180여 명의 광고마케팅, 브랜딩 전문가들을 보유하고 있으며 지금까지 400여 건의 브랜드 캠페인을 수행했다.





BAT는 현재 카카오·뤼튼·빗썸 등 125개 기업을 고객사로 확보, 평균 연매출 증가율 100%를 초과하며 가파른 성장세를 이어가고 있다. 2024년 기준 매출액은 850억 원을 넘어섰다.





김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr

