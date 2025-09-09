구리시, 직원 행복이 시민 행복으로 '원데이 힐링 프로그램' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행궁동 골목 탐방부터 도심 속 명상까지

직원 스트레스 해소와 워라밸 실현

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 6월 5일부터 9월 4일까지 총 3개월간 공직자 심신 재충전과 조직 내 긍정 문화 확산을 위한 '원데이 힐링 프로그램'을 총 16회에 걸쳐 운영하며, 직원들로부터 큰 호응을 얻었다.

백경현 구리시장(앞줄 가운데)이 ‘원데이 힐링 프로그램’에 참석해 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공

올해로 3년째를 맞은 이 프로그램은 공직자들의 정서적 안정과 스트레스 해소, 조직 활력 회복을 목적으로 2022년부터 매년 실시되고 있으며, 해마다 더 다채롭고 실용적인 힐링 콘텐츠로 구성돼 참여율과 만족도가 높아지고 있다.

2025년에는 총 310명의 직원이 참여하였으며, 운영된 프로그램은 △걸어서 떠나는 서울 산책 △수원 행궁동 골목 탐방 및 시립미술관 관람 △커피 테이스팅 체험 △도심 속 숲 명상 △전통 공예 체험 등 총 8가지 테마로 구성돼 다양한 체험 기회를 제공했다.

참여한 직원들은 평소 업무에서 벗어나 문화·예술·자연 속에서 힐링하며, 소속 부서나 직급을 뛰어넘는 소통의 장을 경험했다. 특히 커피 테이스팅이나 도시 골목길 탐방과 같은 일상 속에서 누릴 수 있는 소소한 즐거움과 재충전의 시간이 큰 인기를 끌었다는 후문이다.

시는 공직자 개개인의 정서적 안정이 행정 서비스의 질적 향상으로 이어진다고 판단, 앞으로도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않는다는 방침이다.

백경현 구리시장은 "공직자들이 행복하고 건강해야 시민들에게도 더욱 따뜻하고 섬세한 행정 서비스를 제공할 수 있다"며 "앞으로도 직원들의 스트레스를 해소하고, 긍정적인 에너지를 나눌 수 있는 다양한 프로그램을 발굴·운영해, 시민과 공직자가 함께 웃는 구리시를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 시는 공직자 복지를 위한 다양한 힐링 프로그램뿐 아니라, 업무 효율성과 직원 역량 향상을 위한 맞춤형 교육 및 워라밸(일과 삶의 균형) 정책도 지속 확대한다는 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

