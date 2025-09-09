국내 IoT 보안인증 받은 로봇청소기·스마트TV, 독일서도 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국-독일 간 IoT 보안분야 상호인정약정 체결

국내 사물인터넷(IoT) 보안인증을 받은 로봇청소기, 스마트냉장고, 스마트TV 등 소비자용 사물인터넷(IoT) 제품은 독일에서도 동일하게 인증받을 수 있게 됐다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 8일 독일 베를린에서 독일 연방정보기술보안청(BSI)의 IT 시큐리티 라벨(독일 라벨)과 IoT 보안인증 제도의 상호인정약정(MRA)을 체결했다고 밝혔다.

삼성전자 2025년형 로봇청소기. 삼성전자 제공

상호인정약정은 유사한 인증제도를 운영하는 국가의 인증기관 간에 각국 인증(기준, 기술요건 등)의 동등성을 상호 인정하는 것으로, 이번에 독일과 체결한 약정은 지난해 10월 싱가포르에 이어 두 번째로 맺은 IoT 보안 분야 상호인정약정이다.

상호인정 대상은 가정에서 사용되는 로봇청소기, 스마트냉장고, 스마트TV 등 소비자용 IoT 제품이 대상이다. 국내 IoT 보안인증 중 베이직 또는 스탠다드 인증을 취득한 제품은 독일 라벨을 부여받을 수 있다. 또 독일 라벨을 취득한 제품은 기본적으로 우리나라의 라이트 인증을 부여받을 수 있고, 국내 추가 요구사항을 충족할 경우 베이직 인증을 받을 수 있다.

한국과 독일은 인증제품의 상호인정뿐만 아니라 표준 개발, IoT 분야 보안위협 정보 교환 및 모범 사례 확산 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 합의했다.

최근 유럽은 IoT를 비롯한 디지털제품 전반에 대한 사이버보안의 중요성을 강조하며 관련 규제도 강화해 나가는 추세로, 이번 독일과의 협력으로 IoT 제품의 보안성 향상은 물론 우리나라 기업의 유럽 시장진출에도 도움이 될 것으로 기대된다.

상호인정약정 체결식 이후 국내 IoT 보안인증을 획득한 삼성전자의 로봇청소기와 스마트냉장고에 독일 라벨을 부여하고, 독일 라벨을 취득한 악시스의 스피커 2개에 우리나라의 라이트 인증을 부여했다.





최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 "국내 IoT 보안인증을 받은 제품의 우수성과 안전성을 국제적으로 인정받을 수 있는 좋은 계기"라면서 "IoT 보안 관련 국제협력을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

