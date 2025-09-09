국가재난 대비 종합훈련 '1등' 행진… BPA, 안전한국훈련 4년 연속 '최상위 등급'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 국가 재난에 대비한 종합훈련에서 4년 연속 최고 성적을 냈다.

공사는 행정안전부가 주관하는 범국가적 종합훈련인 '재난대응 안전한국훈련'에서 2025년에도 우수 등급을 획득하며 4년 연속 최상위 등급을 받았다고 9일 알렸다.

BPA는 지난 5월 2025년 훈련 당시 중구청, 항만소방서 등 13개 유관기관 및 200여명의 참여자와 함께 연안여객터미널 및 부산항만공사 사옥에서 풍수해 재난에 의한 피해 상황을 가정해 초기상황부터 복구까지 전 과정에서의 실전형 훈련을 진행했다.

BPA는 훈련기획 단계부터 외부 전문가의 컨설팅을 통해 완성도 높은 시나리오를 구성해 훈련의 실효성을 높였다는 평가다.

또 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기를 실질적으로 활용해 유관기관과 효율적인 협조체계를 유지해 현장 대응능력을 강화한 것이 높은 평가를 받았다.





부산항만공사 송상근 사장은 "부산항 관련 기관들의 협조 덕분에 값진 성과를 이뤄낼 수 있었다"며 "긴밀한 협업체계를 유지해 재난관리책임기관의 역할에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

지난 5월 BPA 사옥 화재에 대비한 모의훈련 모습.

