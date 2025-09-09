양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9일 증권주가 일제히 강세다. 이재명 대통령이 주식 양도세 대주주 기준 상향 조정을 긍정적으로 검토하겠다는 소식이 전해지면서다.

이날 오전 9시52분 기준 미래에셋증권은 전 거래일 대비 1250원(6.35%) 오른 2만950원에 거래되고 있다.

이 외에도 상상인증권(6.61%), 키움증권(5.41%), 한국금융지주(4.60%), 부국증권(4.15%), 한화투자증권(4.20%) 등 다수 증권사 주가가 2~6%대 강세다.

이는 양도소득세 부과 대상인 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억 원에서 10억 원으로 강화하는 세제 개편안에 대한 투자자들의 반발이 거세 정부가 한발 물러설 뜻을 나타낸 데 따른 기대감이 작용한 효과로 풀이된다.

전날 박성훈 국민의힘 수석대변인은 장동혁 국민의힘 대표가 이 대통령과의 첫 단독회담에서 청년 고용 대책 마련, 주식 양도세 대주주 기준 상향 조정, 지방건설 경기 활성화 등을 건의했다고 전했다. 이 대통령은 장 대표의 제안에 "긍정적으로 검토하겠다"고 말한 것으로 알려졌다.





구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 정부세종청사에서 기자간담회를 통해 양도세 부과 기준 완화 가능성을 시사했다. 그는 "정책이라는 게 정부가 한번 결정했다고 해서 옳다는 건 아니다"라며 "정부 발표 후 국민 의견을 듣는 과정을 거치고 있다"고 말했다.





