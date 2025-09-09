양도세 대주주 기준 조정 기대감…증권株 강세

9일 증권주가 일제히 강세다. 이재명 대통령이 주식 양도세 대주주 기준 상향 조정을 긍정적으로 검토하겠다는 소식이 전해지면서다.
이날 오전 9시52분 기준 미래에셋증권은 전 거래일 대비 1250원(6.35%) 오른 2만950원에 거래되고 있다.
이 외에도 상상인증권(6.61%), 키움증권(5.41%), 한국금융지주(4.60%), 부국증권(4.15%), 한화투자증권(4.20%) 등 다수 증권사 주가가 2~6%대 강세다.
이는 양도소득세 부과 대상인 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억 원에서 10억 원으로 강화하는 세제 개편안에 대한 투자자들의 반발이 거세 정부가 한발 물러설 뜻을 나타낸 데 따른 기대감이 작용한 효과로 풀이된다.
전날 박성훈 국민의힘 수석대변인은 장동혁 국민의힘 대표가 이 대통령과의 첫 단독회담에서 청년 고용 대책 마련, 주식 양도세 대주주 기준 상향 조정, 지방건설 경기 활성화 등을 건의했다고 전했다. 이 대통령은 장 대표의 제안에 "긍정적으로 검토하겠다"고 말한 것으로 알려졌다.
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 정부세종청사에서 기자간담회를 통해 양도세 부과 기준 완화 가능성을 시사했다. 그는 "정책이라는 게 정부가 한번 결정했다고 해서 옳다는 건 아니다"라며 "정부 발표 후 국민 의견을 듣는 과정을 거치고 있다"고 말했다.
