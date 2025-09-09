광주경총, 직업계고 취업동아리 해외탐방 성과 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주직업계고 학생들이 취업동아리 해외탐방 프로그램으로 이즈미트 기술고등학교를 방문했다. 광주경영자총협회 제공

광주경영자총협회는 올해 처음으로 튀르키예에서 진행한 14명의 광주직업계고 취업동아리 해외 탐방 프로그램을 진행한 성과를 공유했다고 9일 밝혔다.

이번 협업 프로그램은 광주시교육청과 광주경영자총협회가 공동으로 기획·추진한 것으로, 글로벌 역량 강화를 위해 광주전자공고 등 지역 직업계고 학생들을 대상으로 해외 우수 산업현장 탐방 기회를 제공해 진로 탐색과 글로벌 감각 향상을 돕기 위해 마련됐다.

광주경총은 지난 7월 21일부터 4박 6일 선발대를 통해 탐방기업 협의, 교육기관 점검, 생활 인프라 점검, 문화·역사 탐방 사전답사, 비상 대응 체계 확인 등 탐방단의 체류비, 항공료, 프로그램 운영비 등을 지원하고 회원사 네트워크를 통해 현지 산업시설 연계·방문 협의를 주도했다.

주요 성과로 학생들은 자동차 제조공정(프레스·용접·조립) 및 품질관리 현장 체험을 통해 전공 연계 직무 이해도를 향상했고, 글로벌 생산과 안전 시스템 학습으로 직업 세계 인식 확대 및 진로를 구체화하면서 매일 소감 공유 활동을 통해 발표력·의사소통 능력 향상과 귀국 후 보고서 작성으로 학습 내용 정리 등 내실화에 기여했다.

교육적 측면은 시교육청과 광주경총 협업 모델을 통해 직업계고 학생 대상 해외 직업교육 프로그램 표준 모델을 확인했으며, 지역 기업에 대한 긍지와 산업체 및 대학 탐방을 통한 향후 인턴십·교류 프로그램 협력 기반 마련 등 광주경총 회원사와 직업계고 간 산학연계 활성화의 기폭제 역할을 톡톡히 했다.

장기적 측면은 참가 학생의 글로벌 마인드 함양과 다문화 이해력 등 세계시민 역량을 강화했고, 탐방 경험을 학교별 취업동아리 활동을 통해 환류와 지속 가능한 직업교육 콘텐츠를 축적했다.





양진석 광주경총 회장은 "이번 사업으로 지역 학생들이 글로벌 감각과 실무 경험으로 큰 용기를 가졌을 것이다"며 "지금부터 직업계고와 기업 간 맞춤형 연계 사업 추진 기반을 마련해 내년에도 해외 탐방 프로그램예산을 더 확대해 꾸준히 운영했으면 좋겠다"고 말했다.





