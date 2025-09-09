코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9일 국내 증시가 장 초반 혼조세다. 간밤 미국 증시가 금리 인하 기대감 및 기술주 강세로 상승 마감한 가운데 정부의 주식 양도세 대주주 기준 상향 검토 소식이 투자심리를 이끈 것으로 풀이된다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 7.21포인트(0.22%) 오른 3226.80에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 11.72포인트(0.36%) 상승한 3231.31로 출발했으나 오름폭이 다소 축소됐다.

연합뉴스

AD

개인이 591억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 442억원, 173억원을 순매도 중이다. 다만 코스피200 선물시장에선 외국인이 홀로 1387억원어치를 사들이고 있다.

시가총액 상위권은 혼조세다. 현대차(0.92%), SK하이닉스(0.81%), KB금융(0.75%), 삼성바이오로직스(0.48%), 삼성전자(0.43%), 기아(0.19%)가 오름세를 보이는 반면 LG에너지솔루션(-0.15%), HD현대중공업(-0.20%), 셀트리온(-0.41%), 한화에어로스페이스(-0.84%)는 내리고 있다.

같은 시각 코스닥은 0.35포인트(0.04%) 내린 818.25에 거래됐다. 앞서 지수는 2.15포인트(0.26%) 오른 820.75에 시작했으나 이내 약세로 전환했다.

개인이 639억원을 사들일 동안 외국인과 기관이 각각 482억원, 108억원어치를 내다 팔았다.

코스닥 시총 상위권은 대부분 하락세다. 알테오젠(-2.20%), 리가켐바이오(-2.18%), HLB(-1.68%), 파마리서치(-0.44%), 레인보우로보틱스(-0.36%), 펩트론(-0.34%), 삼천당제약(-0.25%), 에코프로(-0.20%)의 주가가 약세다. 반면 에코프로비엠(0.17%)은 강보합으로 방어 중이다.

업종별로는 증권(+2.43%), 석유 가스(+1.54%), 복합기업(+1.18%), 건축제품(+0.91%)이 상승세다. 반면 가정용 기기 용품(-1.71%), 디스플레이패널(-1.18%), 생물공학(-1.16%), 다각화 통신서비스(-1.10%)는 하락세다.





AD

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1390.6원)보다 4.1원 내린 1386.5원에 출발했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>