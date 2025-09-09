재산·소득 속여 한부모가족 수당 탄 학원장…부정수급 신고 9배 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민권익위원회는 재산·소득을 축소해 한부모가족 아동양육비를 부정수급한 학원장 A씨를 적발해 경찰에 넘겼다고 9일 밝혔다.

이명순 국민권익위원회 부위원장이 정부세종청사 브리핑실에서 발언하고 있다. 연합뉴스

권익위에 따르면 A씨는 지난 3월~7월 구청으로부터 한부모가족 아동양육비 115만원을 부당하게 챙긴 혐의를 받는다.

A씨는 본인이 운영하는 학원을 중등반과 고등반으로 나누어 중등반은 본인 명의로 두고 고등반은 사실혼 배우자 명의로 변경해 소득을 줄였으며, 본인 소유 고급 외제차 3대 중 1대를 처분하고 나머지는 부모 명의로 바꿔 재산을 축소한 뒤 모친 명의의 외제차를 사용한 것으로 알려졌다. 또 한부모가족 자격으로 소상공인 채무 절감 프로그램인 새출발기금을 신청해 2억2000만원을 감면해달라고 한 것으로도 조사됐다.

이처럼 한부모가족 아동양육비 부정수급 신고는 올해 8월 말 기준 381건으로 2020년 1년간 접수된 40건보다 9배 이상 증가한 것으로 나타났다.





이명순 권익위 부위원장은 "국가보조금 부정수급은 범죄행위로 권익위는 신고 사건을 철저히 조사해 보조금을 환수하는 등 국민의 세금을 헛되이 쓰이지 않도록 노력할 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

