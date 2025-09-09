인스코비, 에스지알소프트와 온라인 스토어 구축 관련 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 상장사 인스코비는 미디어 비즈니스 전문 기업 에스지알소프트와 온라인 스토어 구축 관련 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

에스지알소프트는 클라우드 기반 라이브 및 VOD 방송 솔루션 제공을 비롯해 개발자가 없어도 손쉽게 모바일/PC 홈페이지를 만들 수 있는 서비스를 제공하는 업체다. CJ ENM, 에듀윌, LG생활건강, SK스토아 등이 주요 고객사다.

업무협약을 바탕으로 ▲온라인 스토어 개발 및 운영 ▲AI 서비스 개발 ▲지역 소상공인 대상 디지털 전환 및 마케팅 역량 강화에 대해 협력하기로 했다.

인스코비는 디지털자산 분야를 신성장동력으로 낙점하고 지난 7월 국내 최초로 전북 익산시와 블록체인 기술 기반 지역사랑상품권 고도화 업무협약을 체결했다. 이후 국내 다른 지방자치단체들과도 업무협약을 확대하고 있다.

인스코비 신사업의 주요 목표인 지역경제 활성화를 위해서는 지역화폐 발행뿐만 아니라 소비자와의 효율적 접점이 될 판매 플랫폼도 필요하다. 이에 인스코비는 에스지알소프트와 협력해 지역 소상공인들이 편리하게 사용할 수 있는 온라인 스토어 플랫폼 구축까지 비즈니스 영역을 확대해 실질적인 지역경제 활성화를 이룰 수 있도록 박차를 가하고 있다.





AD

유인수 인스코비 대표는 "인스코비의 신사업을 확대하면서 AI 기술과 커머스 플랫폼 구축 및 운영에 강점을 지닌 에스지알소프트와 함께할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"고 말했다. 이어 "양사의 시너지를 통해 소상공인의 디지털 전환을 돕고 지역경제 활성화에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>