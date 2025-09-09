'원자로로 가는 배' 첫발…삼성중공업·원자력硏, 기본승인 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MSR추진 LNG 운반선 가스텍2025에서 기본승인

삼성중공업, 15㎿급 부유식해상풍력 하부구조물도 인증

한국원자력연구원과 삼성중공업이 공동으로 개념설계 중인 용융염원자로(MSR)를 탑재한 LNG운반선 모형. 한국원자력연구원

AD

한국원자력연구원과 삼성중공업은 이탈리아 밀라노에서 열리는 '가스텍(Gastech) 2025'에서 소형모듈형 용융염 원자로(MSR)를 동력으로 하는 17만4000㎥급 액화천연가스(LNG) 운반선에 대한 기본승인(Approval in Principle·AiP)을 세계 최초로 받는다고 9일 밝혔다.

가스텍은 9일부터 12일까지 4일간 열리는 세계 최대 규모의 가스·에너지 전시회로, 조선·해운·선급 업계도 함께 참여한다. 기본 승인은 선급이 새로운 선박의 설계나 기술을 심사해 국제 규정과 안전 기준에 적합하다고 인정하는 상징적인 절차로, 실제 선박 개발로 나아가기 위한 첫 단계다.

선박의 안전성과 기술적 타당성을 인증해주는 미국 선급(ABS)과 라이베리아 기국으로부터 세계 첫 공인을 받는 'MSR 추진 LNG운반선'에는 원자력연구원과 삼성중공업이 공동으로 개념설계 중인 MSR이 추진 동력으로 사용된다.

해양용 용융염원자로 시스템 개념도. 한국원자력연구원

MSR은 핵연료와 냉각재를 섞은 용융염을 액체 핵연료로 사용해 안전성이 높고 에너지 효율이 뛰어나 선박용 엔진으로 주목받고 있다. LNG운반선 추진용 MSR은 100메가와트열(MWth) 용량으로 1기만 설치해도 선박의 수명 동안 연료 교체가 필요 없도록 설계됐다.

삼성중공업과 원자력연구원은 2023년부터 과학기술정보통신부와 해양수산부의 지원을 받아 추진 중인 MSR 원천·혁신기술개발사업에 주관 연구개발 기관으로 참여하고 있다. 이 연구과제는 2026년까지 해양용 MSR 개념설계 완성을 목표로 진행된다.

한편, 성중공업은 행사 기간에 다양한 친환경 디지털 융합 솔루션 기술 인증을 다수 획득한다.

9일에는 노르웨이 선급(DNV)으로부터 선체 크기를 최적화하고 단열 성능을 개선한 '8만㎥급 액화수소 운반선' 인증을, 10일에는 영국 선급(LR)에서 '풍력 보조 추진 장치 탑재 LNG운반선'에 대한 인증을 받는다.

9일과 10일 양일간 글로벌 5개 선급이 15메가와트(㎿)급 부유식 해상풍력 하부 구조물인 '스냅 윈드 플로트(Snap Wind Float)'를 인증할 예정이다.

스냅 윈드 플로트는 모듈화된 브레이스(Brace·판형 보강재)를 칼럼(기둥) 사이에 삽입하는 방식을 적용해 해상풍력 구조물의 시공 기간을 단축할 수 있다.





AD

삼성중공업은 싱가포르 선사인 '이스턴 퍼시픽 쉬핑(EPS)'과 디지털 트윈 기술을 활용해 선박 주요 장비의 성능 관리 및 예지 보전 기능을 제공하는 'DT-SLM'(선박 생애주기 관리 솔루션) 적용 협약을 10일 체결한다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>