기아, 유럽 방산전시회 최초 참가…'군용 타스만' 첫 공개

기아가 영국 엑셀 런던에서 열리는 '국제 방위산업 전시회(DSEI)'에 최초로 참가한다고 9일 밝혔다.

이번 전시회에서 기아는 타스만 특수목적 파생차량 쇼카를 유럽에 처음 공개한다. 정통 픽업 타스만의 우수한 성능과 실용성을 기반으로 군 병력의 안전하고 효율적인 작전 및 이동을 위해 제작했다. 불바(보호용 프레임)와 스노클(침수 방지 흡기구), 택티컬 랙(적재함에 설치하는 선반)을 적용해 탑승자 보호 및 도하 능력 강화, 적재공간 효율화 등의 기능을 갖춘 것이 특징이다.

또한 기아는 프레임과 엔진 등으로만 구성돼 사용 목적에 따라 다양한 형태로 제작 가능한 소형전술차(KLTV) 베어샤시를 전시한다. 이는 ▲수심 760㎜ 하천 및 60% 종경사·40% 횡경사 주행 ▲총탄·폭발물 보호 ▲영하 32도에서 시동 가능 ▲전자파 차단 등 강력한 험지 주행능력을 갖춰 극한 환경에서도 군 병력의 안전한 이동을 돕는다.

소형전술차 베어샤시를 기반으로 제작한 4인승 지휘차량 및 통신장비 탑재차량의 축소 모형도 전시한다.

1999년 시작된 DSEI는 2년마다 열리는 유럽 최대 규모 방산전시회다. 올해는 이날부터 12일(현지시간)까지 전 세계 90여개국의 약 1600개 업체가 참가해 국방·보안 관련 첨단 기술과 장비 등을 대거 선보인다.





기아 관계자는 "50년 이상의 개발 경험을 바탕으로 앞으로도 군 고객의 안전한 이동을 위한 맞춤형 특수목적 차량을 제작해 군용 모빌리티 미래 비전을 제시하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

