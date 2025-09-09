인권위 "채무자 거주지 강제개문 절차 미흡 시…주거의 자유 침해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

채무자의 거주지 문을 강제로 여는 과정에서 사전 확인 및 안내 의무를 저버린 것은 '주거의 자유'를 침해한 것이라는 국가인권위원회 판단이 나왔다.

연합뉴스

AD

인권위는 9일 유체동산 압류 집행과정에서 사전 절차를 소홀히 하고, 강제개문 후 안내 의무를 위반한 것은 헌법이 보장하는 주거의 자유 및 사생활의 비밀을 침해한 것이라고 판단했다고 밝혔다.

앞서 집행관 A씨는 지난 7월29일 해당 주소지에 실제로 누가 거주하는지 확인하지 않은 채 채무자의 집이라고 판단하고 문을 강제로 열었다. 그러나 문을 연 뒤에도 현장에 안내문을 붙이지 않았다. 해당 주소지에는 채무자가 아닌 다른 인물이 거주하고 있었고, 진정인은 주거의 자유를 침해당했다며 인권위에 진정을 제기했다.

A씨는 당시 채권자가 제출한 주민등록초본상 주소지와 실제 전출일 간 시간 차이가 크지 않았다는 점을 근거로 집행의 정당성을 주장했다. 또 유체동산 압류의 특성상 사전 통보 없이 집행이 이뤄지는 관행이 있다고 해명했다.

인권위는 "강제개문이라는 국가권력 행사는 법에서 정한 엄격한 절차에 따라야 하며, 특히 거주지 특정 시 채무자의 실제 거주 여부에 대한 철저한 사전 조사가 필수"라고 말했다.





AD

이번 사건을 계기로 집행관 측은 접수 후 1개월 이상 경과한 건에 대해서는 최신 주민등록초본을 제출받고, 현장 확인이 어려운 경우 안내문을 게시하겠다는 개선방안을 밝혔다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>