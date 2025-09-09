[오늘의 신상]가을 사과와 피넛버터…한정판 '프리미엄 가나'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데웰푸드, 청송 사과, 공주 밤 활용

가나산 카카오 풍미·제철 식재료 조화

롯데웰푸드는 가을을 맞아 '프리미엄 가나' 시즌 한정 제품 2종을 출시했다고 9일 밝혔다. 프리미엄 가나는 기존 가나 브랜드의 품질을 한 단계 높인 상위 라인이다.

가을 한정 프리미엄 가나 2종. [사진=롯데웰푸드 제공]

AD

이번 신제품은 가을 제철 과일인 사과와 밤을 활용한 쉘 형태의 초콜릿 '프리미엄 가나 사과와 피넛버터', '프리미엄 가나 밤과 카라멜' 등으로 구성됐다.

'프리미엄 가나 사과와 피넛버터'는 피넛버터 필링에 달콤한 청송 사과 시럽을 더했다. 사과와 피넛버터를 함께 먹는 트렌드에서 착안했다. '프리미엄 가나 밤과 카라멜'은 공주 밤 필링과 달콤한 캐러멜 시럽의 조화로운 맛이 특징이다.

가을 한정 프리미엄 가나 2종은 11일부터 전국 편의점과 할인점, 시판 매장에서 만나볼 수 있다. 롯데웰푸드 스위트몰에서 신제품 쉘 2종을 포함해 가나 제품을 2만원 이상 구매한 고객을 대상으로, 추첨을 통해 롯데호텔 페닌슐라 애프터눈 디저트 세트 이용권을 증정하는 이벤트도 진행한다.





AD

올해로 출시 50주년을 맞은 가나는 초콜릿 디저트 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다. 가나는 롯데뮤지엄을 통해 '아뜰리에 가나' 전시회를 열었고, 지난해와 2023년에 '가나 초콜릿 하우스'를 서울 성수동과 부산 전포동에 운영하는 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>