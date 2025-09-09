한국 딜로이트 그룹, '성공적인 US IPO를 위한 세미나' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 딜로이트 그룹은 법무법인 디엘지(DLG)와 함께 오는 18일 오후 2시 서울 여의도 국제금융센터 Two IFC 더 포럼에서 '성공적인 US IPO를 위한 세미나'를 개최한다고 밝혔다. 이번 세미나는 미국 증시 상장을 검토 중인 국내 기업의 최고재무책임자(CFO)와 재무 담당 임원을 대상으로 진행된다.

최근 글로벌 증시 변동성에도 불구하고 국내 기업들의 미국 증시 상장은 기업가치 제고와 글로벌 인지도 향상, 투자자 기반 확대를 위한 전략으로 꾸준히 증가하고 있다. 다만, 미국 IPO는 국내 상장과 달리 엄격한 회계·공시 기준과 규제, 지배구조 개편에 따른 세무 이슈가 수반되므로 철저한 사전 준비가 필요하다. 이번 세미나는 이러한 배경에서 미국 IPO를 추진하는 기업들이 반드시 알아야 할 핵심 내용을 공유하고, 실질적인 대응 전략을 제시할 예정이다.

'성공적인 US IPO를 위한 세미나' 일정표. 한국 딜로이트 그룹

AD

세미나는 총 4개 세션으로 구성된다. 첫 번째 세션에서는 제레미 허위츠(Jeremy Hurwitch) 딜로이트 US 크로스보더 IPO 리더가 '미국 IPO 시장 진출: 한국 기업의 기회와 도전 과제'를 주제로 발표한다.

세계 최대 회계·컨설팅 사인 딜로이트는 최근 10년 간 미국 IPO 상장 기업 다수를 자문하며 IPO 분야에서 시장 선도적 위치를 유지하고 있다. 특히, 2021년부터 미국 증시 전체 IPO의 59%에게 자문을 제공했으며 상위 30개의 IPO 중 19개의 회사에 자문을 제공했다. 이러한 풍부한 IPO 자문 경험을 바탕으로, 제레미 허위츠 리더는 한국 기업의 미국 IPO 시장 진출 기회와 전략적 인사이트를 공유할 예정이다.

두 번째 세션에서는 하성호 한국 딜로이트 그룹 글로벌 IPO 파트너가 '성공적인 미국 IPO를 위한 타임라인과 체크포인트'를 주제로 미국 IPO의 특징과 방식, 준비 과정에서의 핵심 체크포인트를 소개한다.

세 번째 세션에서는 이신호 한국 딜로이트 그룹 국제조세 파트너가 '해외 진출 및 해외 IPO를 위한 세무 체크포인트'를 주제로 지배구조 변경(Flip), 시점별 세무 이슈, 모회사 구조 설계, 상장 전후 세무 리스크 관리 등을 다룬다. 마지막으로 안희철 법무법인 DLG 대표 변호사가 '기업 플립(Flip)의 법적 쟁점과 전략'을 통해 플립 절차, 법적 쟁점, 외국환 신고 등 주요 고려사항과 성공적인 플립을 위한 전략을 설명할 예정이다.

세미나 종료 후에는 발표자와 참석자 간 질의응답 시간도 마련돼, 참석 기업들은 자사의 미국 IPO 추진 과정에서 직면할 수 있는 실질적 문제와 대응 전략을 전문가와 직접 논의할 수 있다.





AD

장수재 한국 딜로이트 그룹 회계감사부문 대표는 "이번 세미나는 국내 기업들이 미국 IPO 과정에서 직면하는 핵심 이슈와 대응 전략을 공유하고, 글로벌 무대에서 성공적으로 상장할 수 있도록 실질적인 도움을 제공할 것"이라고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>