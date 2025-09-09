대우건설, 伊 공기관 보증 2억유로 조달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대우건설은 이탈리아 공적 수출신용기관 수출보험공사의 보증을 기반으로 차입금 2억유로(약 3259억원)를 조달했다고 9일 밝혔다.

이탈리아 수출보험공사는 자국 기업의 수출을 늘리기 위해 다양한 금융상품을 제공한다. 대우건설은 이탈리아 기업의 잠재 구매자로 보고 이번 차입금에 보증을 제공했다. 이번 약정에는 글로벌 금융기관 나틱시스가 주간사이자 대주, 구조화 대리기관, 보험공사 대리기관으로 참여했다. 약정 만기는 최초 인출일로부터 3년이다.

황원상 대우건설 재무관리실장(왼쪽부터), 미칼론 이탈리아 수출보험공사 국제사업 총괄대표, 미켈라 씨체니아 나틱시스 글로벌트레이드 공동대표가 5일 서울에서 금융약정에 서명하고 있다. 대우건설

미칼 론 수출보험공사 국제사업총괄대표는 "보증조건에 포함된 정기 매치 메이킹 이벤트로 이탈리아 기업과 대우건설 간 실질적인 협력 기회가 만들어지길 기대한다"고 말했다. 대우건설 관계자는 "이미 국내외 프로젝트에서 이탈리아 기업과 건설장비, 자재 구매, 기술협력을 진행했다"며 "이번 협력을 계기로 협업 기회가 더욱 늘어나길 기대한다"고 말했다.





대우건설은 2023년 이슬람 채권인 수쿠크 발행을 시작으로 지난해 아시아개발은행 산하 기관 보증으로 싱가포르에서 자금을 조달한 적이 있다. 올해도 녹색채권(GB)을 발행하며 국내외에서 새로운 금융기법을 시도했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

