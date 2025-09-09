[오늘의신상]오뚜기, '순후추 찐만두·참깨 찐만두' 2종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

젊은 소비자 입맛 겨냥

전자레인지 전용 트레이

오뚜기는 '순후추'와 '참깨라면'의 지식재산권(IP)을 활용한 신제품 '순후추 찐만두'와 '참깨 찐만두' 2종을 출시했다고 9일 밝혔다.

'순후추 찐만두'는 순후추의 알싸한 맛과 풍부한 육즙이 특징이며, '참깨 찐만두'는 '참깨라면' 특유의 고소한 풍미에 스크램블드 에그가 어우러져 색다른 맛을 제공한다.

두 제품 모두 전자레인지 전용 트레이로 간편하게 조리할 수 있다. '순후추·참깨 찐만두' 2종은 현재 공식 자사몰 '오뚜기몰'을 비롯해 각종 온·오프라인 유통 채널을 통해 구매할 수 있다.





오뚜기 관계자는 "소비자들에게 친숙한 브랜드로 접근하여 새로운 맛을 제공하기 위해 이번 신제품을 출시했다"면서 "앞으로도 다양한 혁신 제품으로 만두 시장에서 차별화된 입지를 다져 나가겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

