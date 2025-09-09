성북구, 성북사랑상품권 210억 발행…최대 10% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 누적 910억 규모 발행

서울 성북구(구청장 이승로)는 이달 16일부터 210억원 규모의 ‘성북사랑상품권’을 발행한다.

이번 발행은 올해 정부 2차 추경에서 확보한 8억2000만원의 국비를 포함해 기존 계획 대비 200억원이 추가된 것으로, 올 한 해 성북구가 발행하는 지역사랑상품권은 총 910억원 규모로 서울 자치구 중 최대치다. 성북구는 이번 대규모 상품권 발행을 통해 지역경제 활성화와 소상공인 지원을 더욱 강화한다는 계획이다.

이승로 성북구청장. 성북구 제공.

이번 추석 명절용 성북사랑상품권은 기본 7% 할인에 더해 예산 소진 시까지 선착순으로 3% 페이백이 추가돼 총 10% 할인 혜택을 제공한다. 다만 페이백은 한정된 예산 범위 내에서 운영되므로 조기 소진될 가능성이 있다. 상품권은 서울페이+ 앱을 통해 구매 및 사용할 수 있으며, 성북구 내 서울페이 가맹점에서만 사용할 수 있다.





이승로 성북구청장은 “910억원 규모의 성북사랑상품권 발행이 지역경제 회복의 마중물이 되길 바라며, 앞으로도 소상공인과 주민의 생활에 실질적인 도움이 될 다양한 정책을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

