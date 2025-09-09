기보, 경인여대와 협력 인천지역기업 육성 나서

인천지역 중소기업 기술이전 수요 발굴
산학 공동 연구개발 지원 협약 체결
기술보증기금은 8일 경인여자대학교와 경인여대 20주년기념관에서 '산학 공동 R&D 협력 지원을 위한 업무 협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 기술이전 수요가 있는 중소기업을 발굴해 우수 기술을 보유한 대학과 연계함으로써 중소기업의 기술혁신을 촉진하고 지속 성장기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 양 기관은 ▲인천지역 중소기업의 기술수요 발굴 및 대응 체계 구축 ▲수요 기반의 맞춤형 지원 프로그램 공동 기획·운영 ▲보유 자원의 연계 및 기술정보 제공 등을 통해 중소기업이 필요로 하는 기술을 원활히 도입할 수 있도록 협력할 계획이다.
또한 양 기관은 협력 네트워크를 토대로 연구개발을 희망하는 기업에 전문 연구진을 연계하고, 정부 R&D 과제 신청 등 행정적 지원을 함께 추진해 기업의 연구개발 역량 강화를 뒷받침할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
천창호 기보 이사는 "이번 협약을 통해 지역 혁신기업을 위한 산학연 협력 기반의 기술혁신 생태계를 구축할 수 있게 됐다"며, "기보는 앞으로도 유관기관과의 전략적 협력을 확대해 중소기업이 R&D를 주도하고 지속 가능한 성장을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>