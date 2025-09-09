기보, 경인여대와 협력 인천지역기업 육성 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천지역 중소기업 기술이전 수요 발굴

산학 공동 연구개발 지원 협약 체결

기술보증기금은 8일 경인여자대학교와 경인여대 20주년기념관에서 '산학 공동 R&D 협력 지원을 위한 업무 협약'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 기술이전 수요가 있는 중소기업을 발굴해 우수 기술을 보유한 대학과 연계함으로써 중소기업의 기술혁신을 촉진하고 지속 성장기반을 마련하기 위해 추진됐다.

천창호 기보 이사(왼쪽에서 다섯번째)와 육동인 경인여대 총장(왼쪽에서 여섯번째)을 포함한 협약 참석자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 기보

협약에 따라 양 기관은 ▲인천지역 중소기업의 기술수요 발굴 및 대응 체계 구축 ▲수요 기반의 맞춤형 지원 프로그램 공동 기획·운영 ▲보유 자원의 연계 및 기술정보 제공 등을 통해 중소기업이 필요로 하는 기술을 원활히 도입할 수 있도록 협력할 계획이다.

또한 양 기관은 협력 네트워크를 토대로 연구개발을 희망하는 기업에 전문 연구진을 연계하고, 정부 R&D 과제 신청 등 행정적 지원을 함께 추진해 기업의 연구개발 역량 강화를 뒷받침할 계획이다.





천창호 기보 이사는 "이번 협약을 통해 지역 혁신기업을 위한 산학연 협력 기반의 기술혁신 생태계를 구축할 수 있게 됐다"며, "기보는 앞으로도 유관기관과의 전략적 협력을 확대해 중소기업이 R&D를 주도하고 지속 가능한 성장을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

