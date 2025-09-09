US오픈 결승전 깜짝 등장 트럼프…야유 커지자 방송국에 "반응 없애달라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 등장에 입장지연…경기 45분 늦게 시작

관중 야유에 대통령 반응 삭제 요청

미국 뉴욕에서 열린 올 시즌 마지막 메이저 테니스 대회인 US오픈 남자 단식 결승전이 도널드 트럼프 미국 대통령의 '깜짝 직관'으로 아수라장이 됐다. 관중석에선 야유가 터져 나왔고 주최 측은 방송국에 "대통령 관련 반응을 삭제해 달라" 요청한 것으로 전해졌다.

US오픈 결승전에서 관중석에 앉아 있는 미국 도널드 트럼프 대통령의 모습. 로이터연합뉴스

7일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT), 로이터 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 테니스 단식 결승전이 열린 뉴욕 아서 애시 스타디움을 찾았다. 그러나 미국 비밀경호국의 철저한 보안 검색으로 관중 입장이 지연되면서 경기는 예정 시각보다 45분 늦은 오후 2시 48분에야 시작됐다. 수천 명의 티켓 구매자들이 여전히 입장하지 못하고 경기장 밖에 서 있는 상황이었다.

관람객들은 최소 30분에서 길게는 1시간30분까지 줄을 섰지만 입장하지 못했고 경기 지연의 원인이 대통령의 등장이라는 사실에 분노를 쏟아냈다. 경기장 안팎에서는 트럼프 대통령이 전광판에 비칠 때 야유가 쏟아졌고 일부 트럼프 지지자들은 환호를 보내기도 했다.

뉴욕 브루클린 출신 케빈은 "1시간 넘게 기다려도 못 들어갔다. 백 퍼센트 그 사람 다운 일"이라며 "행사 진행에 피해를 준다는 것을 알면 품위를 지켜야 한다"고 비판했다. 또 다른 관객 마리베스 로도스는 "수백만 원에서 수천만 원을 내고 티켓을 샀는데 이런 대우를 받는 건 말도 안 된다"며 분통을 터뜨렸다.

로이터 통신은 결승전을 보러온 관객들이 티켓 구매에 적게는 수십만원 많게는 2만달러(약 2700만원) 이상을 썼다고 전했다.





결승전에는 세계랭킹 1위 카를로스 알카라스(스페인)과 2위 얀니크 신네르(이탈리아)가 맞붙었지만 경기 초반 분위기는 트럼프 대통령의 등장에 묻혀버렸다. 미국테니스협회(USTA)는 방송사들에 트럼프 대통령 관련 모든 관중 반응을 삭제해 달라고 요청했으며 실제로 ABC 방송은 대통령이 인사하는 장면에서 관중 소리를 음소거 처리했다.





