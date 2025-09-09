"실효성 담보 초점" 코레일, 작업자 안전 확보에 부심

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국철도공사(이하 코레일)가 실효성 있는 작업자 안전 확보를 위해 현장 관계자 및 유관기관과 연일 머리를 맞대고 있다.

9일 코레일은 전날 대전사옥 영상회의실에서 경영 정보시스템(MIS)으로 전국 철도 현장의 선로 작업자 안전 확보 대책을 점검했다고 밝혔다.

MIS는 실시간 열차 위치와 공사현황, 경영통계, 운송실적, 안전관리 등 철도 현장의 주요 정보를 시각화해 한눈에 확인할 수 있도록 돕는 경영진 의사 지원 시스템이다.

정정래 한국철도공사 사장 직무대행이 8일 대전사옥에서 경영진, 전국 지역본부장 등과 선로 작업자 안전 확보를 위한 '비상안전경영대책회의'를 주재하고 있다. 한국철도공사 제공

이날 정정래 코레일 사장 직무대행은 경영진과 전국 12개 지역 본부장 등 30여명과 함께 공사 현장 개소별로 '선로 작업자 안전 확보 방안' 적용 현황을 집중적으로 살펴봤다.

회의에서는 MIS에 표출된 전국 공사 현황 정보를 개소별로 점검하는 것에 더해 향후 작업 종료 시각과 작업자 위치 등 현장의 안전정보가 MIS에 보다 상세하게 연동될 수 있도록 보완키로 했다.

세부적으로 회의 참석자들은 경부선 천안~소정리 간 건널목 입체화 공사, 경부고속철도 2단계 구간(동대구~부산) 철도통합무선통신망(LTE-R) 공사 등 현재 진행 중인 공사 개소를 대상으로 작업자 안전 강화 조치를 확인했다.

앞서 코레일은 지난달 28일 철도 안전 전문가 자문회의와 지난 2일 협력업체 간담회 등을 연이어 진행했다. 또 코레일 직원과 전문가, 이해관계자 의견을 수렴하는 동시에 국토교통부 등 관계기관과 협의를 통해 실효성 있는 현장 작업자 안전 대책 수립에 나서고 있다.

일련의 과정을 토대로 코레일은 현재 선로 작업자 안전을 위한 조치로 ▲상례작업 최소화 및 차단 작업 위주 시행 ▲인접 역 무선 교신 등 열차 운행 관련 작업 협의 강화 ▲작업자의 안전 규정 및 위험 요인 숙지 여부 교차 확인 등 현장 안전관리를 강화했다.

특히 연말 공사·용역이 집중되는 상황을 고려해 앞으로는 한 곳에서 여러 작업이 중복되는 위험 요인을 최소화하기 위해 사전설계 강화를 통한 우선순위 설정, 필요시 공사 중단 및 이월 조치, 스마트 안전 장비 확대 적용 등 안전장치를 마련하기로 했다.





정 사장 직무대행은 "현장 상황을 보다 세밀하게 반영한 실효성 있는 안전 대책을 마련, 작업자가 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

