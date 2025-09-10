[100세시대 재테크]정부 재정지출 확대에도 시장금리는 하락?

AD

정부가 지난 8월29일 국무회의에서 의결한 2026년도 예산안과 2025~2029년 국가재정운용계획에 따르면 재정 적자와 국가 부채가 늘어난다. 이는 국채 발행 증가로 이어져 시장금리 상승 요인으로 작용할 것이다. 그러나 우리 경제에 내재한 요인을 보면 금리는 중장기적으로 하락할 확률이 높다.

정부는 내년 재정지출을 728조원으로 올해보다 8.1% 늘리기로 했다. 이러한 확장적 재정이 금리에 어떤 영향을 줄지 관심사다. 무엇보다 국내총생산(GDP)의 4%에 이르는 관리재정수지 적자를 메꾸기 위해서 정부는 국채 발행을 늘릴 수밖에 없을 것이다. 순국채 발행 규모가 매년 수십조 원 단위로 늘어나면 채권 시장은 공급 압력에 직면하고 채권 가격이 하락(금리는 상승)할 수 있다.

대규모 재정지출은 단기적으로 경기 회복을 뒷받침할 수 있지만 동시에 물가상승 압력을 자극한다. 이 경우 한국은행은 물가 안정 목표 달성을 위해 통화정책을 긴축적으로 운용할 것이다.

국가 채무 비율의 상승 추세 또한 채권 시장에 부담을 줄 전망이다. 정부는 2026년 국가 채무 비율을 51.6%로 전망하며 2029년까지 50%대 후반에서 관리하겠다고 밝혔다. 경제협력개발기구(OECD) 기준으로 보면 여전히 중간 수준에 불과하지만 한국의 정부 부채 비율은 불과 10여년 만에 20%포인트 가까이 높아졌다. 절대 수준보다 중요한 것은 증가 속도와 지속가능성이다. 국제 신용평가사와 해외 투자자들은 이를 예의주시하고 있으며 향후 신용등급 전망이 부정적으로 바뀌면 금리도 높아질 수 있다.

그러나 우리 경제의 구조적 요인을 보면 시장금리는 하락 추세를 이어갈 확률이 높은데, 그 이유를 세 가지 측면에서 찾을 수 있다. 첫째, 금리를 결정하는 경제성장률과 물가상승률의 하락이다. 우리가 시장에서 관찰하는 시장금리는 명목금리인데 이는 실질금리와 물가상승률의 합으로 표시된다. 실질금리 대용 변수로 실질 GDP 성장률이 사용된다. 1980년대 10% 정도로 추정되었던 우리 잠재 성장률이 최근에는 2% 안팎으로 낮아졌다. 한국은행은 앞으로 5년(2025~29년) 잠재 성장률을 1.8%로 추정했다. 그 후에도 잠재 성장률이 계속 낮아지면서 2040년 이후에는 0%대에 진입할 것으로 전망했다. 경제성장률이 낮아지면 금리도 낮아진다.

둘째, 국민경제 전체적으로 보면 돈의 공급이 수요보다 많다. 한 나라 경제에서 저축은 돈의 공급이고 투자는 돈의 수요이다. 1997년 외환위기 이전에는 국내총투자율이 총저축률보다 높았다. 돈의 수요가 공급보다 많아 고금리 경제였다. 그러나 외환위기를 겪으면서 우리 기업들이 합리적 투자를 했다. 그 이후 투자율이 저축률보다 낮아졌다. 1998~2024년 평균 저축률이 34.6%로 투자율(31.6%)을 넘어섰고 자금 잉여경제가 된 것이다. 앞으로도 이러한 현상이 계속되면서 시장금리는 더 하락할 것이다.

셋째, 은행이 채권을 사면서 시장금리는 더 하락할 전망이다. 은행은 돈이 들어오면 가계나 기업에 대출하거나 유가증권에 운용한다. 가계는 저축이 대출보다 많은 자금 잉여 주체이다. 반면에 기업은 자금 부족 주체이다. 그러나 일본의 사례를 보면 1998년부터 일본 기업이 자금 잉여주체로 전환했다. 가계에 이어 기업까지 저축하니 대출이 감소하고 은행은 유가증권 특히 채권 투자를 늘릴 수밖에 없었다. 1998년 은행의 자산 가운데 12.6%였던 채권 비중이 2011년에는 32.4%까지 증가했다. 당시 일본 경제가 디플레이션에 빠지면서 정부는 경기를 부양하기 위해서 국채 발행을 대폭 늘렸는데, 그 국채를 은행이 사주면서 금리는 0%대까지 하락했다. 우리나라에서도 그런 현상이 나타날 확률이 높다. 한국은행의 자금순환에 따르면 올해 3월 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 944조 원이었다. 현금을 많이 보유하고 있는 대기업들이 돈을 덜 빌려 쓸 것이기 때문에 은행은 채권 투자를 더 늘릴 전망이다.

정부의 재정적자 확대와 국채 발행 증가 기대로 장기금리 중심으로 시장금리가 오르고 있다. 좀 더 멀리 내다보면서 채권 투자를 늘려도 될 것 같다.





