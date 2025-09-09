경기도, 반지하 등 침수방지시설 설치비 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 기후변화로 인한 집중호우에 대비해 반지하주택과 공동주택 지하 주차장의 침수피해를 예방하기 위한 '반지하 등 침수방지시설 설치사업'을 추진한다.

이번 사업은 기존 반지하주택과 공동주택 지하 주차장을 중심으로 진행되며 소상공인 점포와 지하 주차장 확대 지원 방안도 함께 검토하기로 했다. 이는 올해 7~8월 호우로 소상공인 피해가 1255건 발생하고 재난지원금 98억원이 지급된 상황을 고려한 조치다.

경기도는 먼저 반지하주택과 공동주택 지하 주차장에 물막이판과 역류방지밸브 등 침수방지시설 설치비용을 지원한다. 재원은 경기도 재난관리기금과 시군비를 통해 지원된다.

경기도 시군별 수요조사를 실시해 10월께 최종 지원 대상을 확정한다. 수요조사를 토대로 침수 이력, 재난지원금 또는 풍수해보험금 수령 여부 등을 검토해 우선순위를 정한다.





추대운 경기도 자연재난과장은 "기후변화로 인한 극한 강우가 빈발하면서 지하공간 침수피해가 늘어나고 있어 이번 사업을 통해 침수 취약계층의 피해를 사전에 예방하고 도민 안전을 확보하겠다"며 "수요조사 결과를 바탕으로 소상공인 점포 지원 확대 방안도 신중히 검토할 것"이라고 말했다.





