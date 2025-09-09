복잡한 질문에도 척척…한국어로 묻고 답하는 구글 'AI 모드'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국·일본 등 5개국 현지 언어 지원 개시

'제미나이 2.5' 기반 고급 검색 경험 제공

"공부에 도움…사투리·신조어 학습 지속"

"이번 주말에 친구들이랑 을지로에서 놀 만한 장소 추천해줘. 맛집이나 라이브 음악이 있는 곳도 좋은데 친구들끼리 조용히 얘기할 수 있는 숨은 아지트 같은 곳도 좋아."

구글 검색창에 해당 질문을 입력하고 'AI 모드' 탭을 누르자 북적한 레스토랑부터 잔잔한 분위기의 카페까지 일목요연하게 정리된 여러 선택지가 화면에 나타났다. 이용자가 원한 활기찬 곳과 조용한 아지트라는 두 가지 다른 분위기를 이해하고 각각에 맞는 장소를 추천한 것이다.

전 세계 180개가 넘는 국가에서 영어로 서비스 중인 구글의 AI 모드를 한국어로 이용할 수 있게 됐다.

구글은 지난 5월 선보인 차세대 AI 검색 기능 AI 모드에 한국과 일본, 인도(힌디어), 인도네시아, 브라질(포르투갈어) 등 5개 국가의 현지 언어를 지원한다고 9일 밝혔다.

구글에 따르면 AI 모드는 구글의 '제미나이 2.5 버전'을 기반으로 기존 검색보다 훨씬 정교하게 질문을 이해하고 답변한다. 복잡하고 긴 질문이나 제품 비교 및 사용법 설명, 여행 계획 등 기존에 여러 번 검색해야 했던 질문을 한 번에 해결할 수 있도록 설계됐다. 별도의 구글 랩스 계정 가입이나 사전 신청 없이 탭을 눌러 무료로 사용할 수 있다.

헤마 부다라주 구글 검색제품부문 부사장은 "질문을 세부 주제로 나누어 동시에 여러 검색 쿼리를 실행하는 '쿼리 팬아웃' 기술을 적용해 더 깊고 폭넓은 결과를 제공한다"며 "후속 질문에 부연 설명할 필요 없이 자연스럽게 이어지고, 유용한 링크까지 제시해 검색 결과 내에서 필요한 정보를 탐색할 수 있도록 돕는다"고 설명했다.

이어 "이번 업데이트는 텍스트 입력을 넘어 음성과 이미지까지 지원하는 멀티모달 검색 경험을 제공해 의미가 크다"고 덧붙였다. 구글 렌즈와 연동해 사진 촬영이나 이미지 업로드만으로도 복잡한 질문을 할 수 있고, 이를 통해 더 직관적으로 정보를 탐색할 수 있다는 것이다.

한국에서 AI 모드가 가장 유용하게 쓰일 분야로는 학생들의 공부·학습을 꼽았다. 그는 "새로운 것을 배우거나 사용 방법을 안내받을 때, 장단점 비교 분석 등에서 활용도가 높을 것"이라며 "한국어 지원으로 AI 모드가 어떤 새로운 모습을 보일지 기대하고 있다"고 했다.

그러면서 "충분히 신뢰할 수 있고 자신감을 가질 만한 형태의 고품질 서비스를 준비하다 보니 한국어 출시에 시간이 걸렸다"며 "사투리와 신조어 관련해서는 지속적인 학습을 통해 적절하게 답변하는 기능들을 강화해 나갈 것이다. 질적 향상, 개선의 여정을 이어가겠다"고 강조했다.





아울러 그는 "이용자들이 너무 노력할 필요 없이 편안하게 뭐든지 원하는 방식으로 다 검색할 수 있게끔 하는 것이 저희의 목표"라며 "궁극적으로 이용자들이 원하는 방식에 대응해 나가는 것이 강점"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

