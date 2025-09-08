광명시, 재개발·재건축단지에 국공립어린이집 4곳 설치

3개 조합과 설치·운영 협약 체결
경기도 광명시가 관내 재개발·재건축 단지에 4곳의 국공립어린이집을 설치한다.
광명시는 8일 시청 영상회의실에서 재개발·재건축 조합 3곳과 '공동주택 단지 내 국공립어린이집 설치·운영 협약'을 체결했다.
협약을 맺은 조합은 ▲광명제4R구역(광명센트럴아이파크) ▲광명제1R구역(광명자이더샵포레나) ▲철산10·11단지(철산자이브리에르) 등이다.
협약에 따라 ▲광명제4R구역에 1개 ▲광명자이더샵포레나 2개 ▲철산자이브리에르 1개 등 총 4개의 국공립어린이집이 들어선다.
각 단지는 어린이집 건물을 무상으로 제공하며, 시는 입주민 자녀의 70% 이상을 우선 입소 대상으로 배정하고 보육시설 내 설치된 비품과 장비 일체도 지원한다.
각 어린이집 규모 및 개원 시기는 ▲광명센트럴아이파크 561㎡(2026년 3월) ▲광명자이더샵포레나 1단지 5935㎡, 2단지610㎡(2026년 3월) ▲철산자이브리에르 394(2026년 5월) 등이다.
이번 협약으로 광명시의 국공립어린이집은 39곳에서 43곳으로 확대된다.
박승원 광명시장은 "이번 협약으로 공보육 기반을 더욱 단단히 다져 아이들이 더 좋은 환경에서 자랄 수 있도록 할 것"이라며 "앞으로도 보육 공공성을 강화해 아이 키우기 좋은 광명을 만들어 나가겠다"고 말했다.
어린이집별 입소 대기 신청 시기 등 자세한 내용은 광명시육아종합지원센터로 문의하면 안내받을 수 있다.
