충남, CO₂를 연료·소재로 전환…세계 최대 '그린올' 실증 돌입

보령화력 CCU 플랫폼 가동, 하루 300kg 탄소 전환 성공

KIST·LG화학·중부발전 협력…eSAF·메탄올 등 신산업 확장 기대



충남이 차세대 탄소중립 핵심기술(CCU)을 기반으로 한 세계 최대 규모의 이산화탄소 전환 실증에 돌입했다.

충남도는 8일 한국중부발전 보령발전본부에서 김태흠 지사와 김동일 보령시장, 김영식 국가과학기술연구회 이사장, 이영조 중부발전 사장, 장준연 KIST 부원장, 김노마 LG화학 연구소장 등이 참석한 가운데 '그린올(Green-ol) 신에너지 기술 실증' 시연회를 개최했다.

'그린올'은 KIST가 개발한 이산화탄소 포집·활용(CCU) 전환 기술로, CO₂를 전기·물·미생물 반응을 통해 ▲그린 메탄올 ▲플라스틱 원료 ▲지속가능 항공유(eSAF) ▲그린 에탄올 등 고부가가치 연료·소재로 전환하는 방식이다.

전력을 재생에너지로 활용할 경우, 무탄소 화학제품 생산 체계를 구현할 수 있다.

이번 실증은 충남도가 20억 원을 지원하고, 보령화력이 부지와 포집설비를 제공했으며, KIST는 원천 기술을 제공하고 LG화학은 대용량 실증 플랫폼을 구축해 지난 1일부터 본격 가동에 들어갔다.

현재 하루 300kg의 CO₂를 투입해 200kg의 일산화탄소(CO) 생산에 성공했으며, 이는 독일이 2023년 6kg 규모로 실증한 사례를 50배 이상 뛰어넘는 세계 최대 기록이다.

생산된 CO는 바이오 공정을 거쳐 항공유 원료인 헥산올로 전환 가능하다.

충남도와 연구진은 이번 실증을 기반으로 상용화 방안을 모색하며, eSAF와 메탄올 수입 대체, 플라스틱 원료 국산화 등 석유화학·항공·소재 산업의 신성장 동력을 확보한다는 전략이다.

김태흠 지사는 "충남은 전국 석탄화력의 절반이 밀집한 만큼 탄소 배출 1위라는 한계를 안고 있다"며 "이번 성과는 충남을 탄소중립 산업기술 혁신 거점으로 탈바꿈시키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

도는 이번 실증 성과가 현재 추진 중인 'CCU 메가프로젝트' 예비 타당성 조사에도 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다.

해당 사업은 보령화력과 서산 한화토탈 에너지스 사업장을 중심으로 CCU 기반 사업화 모델을 구축하는 대형 프로젝트다.

국제에너지기구(IEA)는 2070년까지 전 세계 CO₂ 감축의 15%를 CCU 기술이 담당할 것으로 전망하고 있다.





충남의 '그린올' 실증은 한국의 산업·에너지 구조 혁신과 글로벌 eSAF 시장 선점에 중요한 이정표가 될 것으로 평가된다.





