장금용 창원특례시장 권한대행, 국회 방문 국비확보 고군분투

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국정과제 및 정부예산안 발표에 따라

국회 정기회 마무리까지 총력전 펼칠 것"



장금용 경남 창원특례시장 권한대행이 8일 '서울 국회의원실'을 방문해 현안 사업을 건의하는 등 시 주요 과제 해결과 국비 확보에 나섰다.

장금용 창원특례시장 권한대행, 세종이어 서울 국회 방문.

AD

국회의원실 방문에 앞서 서울 인근 식당에서 보좌진과의 간담회도 개최, 정부의 국정과제 발표에 따른 시 연관사업 조기 가시화 방안을 논의하는 한편, 정부예산안에 미·일부 반영된 사업을 분석하고 국회 심의 단계에서 반영하는 전략도 함께 고민했다.

이날 국회의원실에 건의된 사업은 현안 과제 29개와 내년 국비 확보 필요사업 28개 등 총 57건으로 국정과제와의 연계성, 정부예산 중점투자 방향, 시정 운영 방향 등을 종합적으로 분석해 선별된 과제들이다.

주요 내용으로는 ▲방산 부품연구기관 설립 근거 마련 ▲수소특화단지 지정 ▲자유무역지역법 추가개정 ▲방위·원자력 융합 국가산단 조성 ▲창원국가산단 문화선도 산단 조성 등 주력산업 고도화 분야 ▲KTX 증편, 운행시간 조정 ▲2차 공공기관 이전촉구 및 창원 유치 ▲특례시 지원 특별법 조속 제정 ▲자율통합지원금 재연장 ▲마산지역 인구감소지역 지정 등 자치분권 기반의 균형성장에 부합하는 과제들이다.

아울러, 북극항로 개척을 위한 전진기지로의 선도적인 역할을 준비하기 위해 ▲진해 트라이포트 기반 국제물류 특구 조성 ▲제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 ▲진해신항 항만배후단지 조성 ▲부산항만공사(BPA) 항만위원회 추천권 동수 배분 등 항만물류도시 인프라를 구축하는 사업도 선별 건의했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "국정과제 및 정부 예산안이 발표됨에 따라, 지역 국회의원실과 협력을 더욱 공고히 하여 국회 정기회 마무리까지 총력 대응할 계획이다"며 "당면 현안 해결과 창원의 지속 가능한 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

앞서 장 권한대행은 지난 8월 22일 세종 지방시대위원회 및 중앙부처 방문한 바 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>