영주시, 비상활주로 활용 방안 본격 모색…드론·항공산업 거점 도약 시동

경북 영주시가 비상활주로를 신산업 중심지로 탈바꿈시키기 위한 전략 마련에 착수했다.

영주시는 지난 8일 '영주 비상활주로 활용방안 기본구상 연구용역' 착수보고회를 열고 비상활주로와 인근 지역의 발전 로드맵을 본격적으로 모색한다고 전했다. 보고회에는 유정근 영주시장 권한대행, 임종득 국회의원, 임병하 경북도의회 의원, 김병기 영주시의회 의장과 시의원, 공군 제16전투비행단 관계자 등이 참석했다.

비상활주로는 영주시 상줄동~안정면 내줄리 일원에 위치하며 길이 2.5㎞·폭 45m 규모로 조성됐다. 현재는 공군 항공기 훈련과 임시도로 용도로만 사용되고 있다.

이곳은 드론 기술개발 및 실증에 최적지로 꼽히며 항공산업 거점으로서 잠재력이 꾸준히 제기돼 왔다. 실제 지난해 9월에는 ㈜한화시스템이 대드론체계사업 성능시험을 진행, 활용 가능성을 입증하기도 했다.

시는 이번 연구용역을 통해 비상활주로의 잠재력을 극대화하고 드론·항공산업을 비롯한 신성장 산업 육성 기반을 구축해 지역 발전의 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 구상이다.





유정근 권한대행은 "이번 용역은 비상활주로를 드론·항공산업 중심지로 발전시킬 수 있는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "주변 지역과 연계한 다각적인 활용 방안을 마련해 영주의 미래 성장 거점으로 키워나가겠다"고 말했다.

영주 비상활주로.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

