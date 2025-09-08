전남 수능 응시자 1만5천명 육박…전년대비 7.3%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도교육청 "시험 안정 운영·수험생 지원 만전"



전남도교육청은 2026학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과, 총 1만4,952명이 접수해 전년(1만3,941명)보다 1,011명(7.3%) 증가했다고 8일 밝혔다.

재학생은 1만2,165명으로 지난해보다 973명 늘었고, 졸업생 및 검정고시 응시자는 2,787명으로 38명 증가했다. 응시원서 접수는 지난 5일까지 도내 고등학교와 목포·여수·순천·나주·광양·담양·해남 등 7개 시험지구 교육지원청에서 진행됐다.

전남도교육청 전경

응시자 구성은 재학생이 81.4%(1만2,165명), 졸업생 15.5%(2,325명), 검정고시 등 기타 응시자가 3.1%(462명)였다. 성별로는 남학생 7,398명(49.5%), 여학생 7,554명(50.5%)으로 나타났으며, 전년 대비 각각 508명, 503명씩 증가했다.

영역별 지원 현황을 보면 국어 영역 1만4,747명(98.6%), 수학 영역 1만3,747명(91.9%), 영어 영역 1만4,481명(96.8%), 필수 영역인 한국사는 1만4,952명 전원이 선택했다. 탐구 영역은 1만4,228명(95.2%), 제2외국어·한문 영역은 1,570명(10.5%)이 선택했다.





전성아 진로교육과장은 "응시자 증가에 따라 시험 운영 안정성을 확보하고, 수험생들의 편의를 위한 지원에 최선을 다하겠다"며 "각 학교에서도 수험생들이 남은 기간 최선을 다해 준비할 수 있도록 세심히 지도해달라"고 당부했다.





