[이주의 관.종]'뱀피르' 흥행 이어 대형 신작 줄줄이…뜨거운 넷마블

편집자주 성공 투자를 꿈꾸는 개미 투자자 여러분. '내돈내산' 주식, 얼마나 알고 투자하고 계신가요. 정제되지 않은 온갖 정보가 난무하는 온라인 환경에서 아시아경제는 개미 여러분들의 손과 발, 눈과 귀가 돼 기업에 대한 정확한 정보를 전해드리려고 합니다. 한 주 동안 금융정보 제공 업체인 에프앤가이드의 종목 조회 수 상위권에 오른 기업을 중심으로 기본적인 정보에서부터 협력사, 고객사, 투자사 등 연관 기업에 대한 분석까지 함께 전달합니다. 기업의 재무 상황과 실적 현황, 미래 가치까지 쉽게 풀어서 전하겠습니다. 이 주의 관심 종목, 이른바 '이 주의 관.종.'이라는 이름으로 매주 여러분을 찾아갑니다.



리니지2 레볼루션의 주요 개발진이 참여한 신작 게임 '뱀피르'가 대규모 초기 흥행에 성공하면서 넷마블의 주가도 뜨겁다. 지난달 26일 정식출시 직후 초기 일매출 30억원대를 찍은 데 이어, 이달 들어서도 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 매출 1위를 유지하며 당장 3분기 실적 서프라이즈 기대감이 커진 여파다. 특히 증권가에서는 올 들어 4개 신작 중 3개 흥행(흥행 성공률 75%)을 기록한 넷마블의 퍼블리싱 역량을 재평가할 필요가 있다는 목소리도 나온다. 하반기에만 최대 기대작인 '일곱개의 대죄: 오리진'을 포함해 총 7개 신작이 출격한다.

AD

뱀피르 흥행에 강세…월요일 장중 52주 신고가

월요일인 지난 8일 넷마블의 주가는 전장 대비 5.92% 상승한 주당 6만4400원에 거래를 마감했다. 장중 한때 주당 6만5000원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다. 이는 한달 전 대비 15%이상 뛴 수치다. 넷마블의 시가총액은 5조5000억원대를 넘어섰다.

최근 넷마블의 주가를 끌어올린 일등공신은 단연 뱀파이어 콘셉트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) 신작 뱀피르다. 모바일과 PC플랫폼으로 서비스하며 초기 일매출은 30억원대, 현재는 20억원대를 기록 중인 것으로 추정된다. 최승호 DS투자증권 연구원은 "뱀피르는 기존 리니지라이크 작법을 잘 따르면서 방송인 프로모션 등에서 넷마블의 높은 퍼블리싱 역량을 증명해 연이은 히트를 달성했다"고 평가했다. 이는 고스란히 시장의 반응으로 이어졌다. 뱀피르 출시를 앞둔 8월부터 이달 초까지 국내 투자자는 물론이고, 외국인 투자자들의 매수세가 이어졌다.

미래에셋증권은 뱀피르의 올해 3분기 일평균 매출액 추정치를 기존 5억원에서 15억원으로 상향 조정하고 3분기 영업이익을 850억원으로 21% 올려잡은 상태다. 임희석 미래에셋증권 연구원은 "3분기 일평균 매출 시장전망치는 10억원 수준에 불과했기에 실적 서프라이즈 가능성이 커졌다"고 전망했다. 이에 따라 미래에셋증권은 넷마블의 목표주가를 기존 8만5000원에서 9만원으로 상향하고, 업종 내 톱픽을 유지했다. DS투자증권 역시 업종 내 톱픽, 투자의견 매수를 유지했다. BNK투자증권은 "높아진 흥행성에 신작IP 확보, 두마리 토끼를 잡았다"면서 투자의견 매수, 목표주가 7만5000원을 새롭게 제시했다.

넷마블의 실적 서프라이즈 기대감은 뱀피르 한 작품 때문만은 아니다. 임 연구원은 "4분기에는 세븐나이츠 리버스 글로벌 매출 호조에 따른 실적 서프라이즈를 예상한다. 9월18일 출시 예정된 글로벌 지역에서의 성과가 2분기 수준의 세븐나이츠 매출을 유지시킬 것"이라고 봤다. 잇따른 흥행으로 3, 4분기 연속 실적 서프라이즈가 예고된 셈이다. 미래에셋증권에 따르면 세븐나이츠 리버스의 글로벌 매출을 반영한 4분기 영업 예상이익은 1280억원으로 컨센서스를 20% 상회할 전망이다. 이종원 BNK투자증권 연구원 역시 "상반기 출시한 신작들이 준수한 성과를 내면서 실적이 지속 개선되고 있다"고 평가했다. 최승호 연구원은 올 들어 넷마블의 흥행 성공률이 75%에 달한다는 점을 강조했다.

신작 출격 더 남았다…증권가 "공백기 없어, 연이은 히트 확신"

앞으로 출격할 넷마블표 대형 신작들이 줄이어 대기하고 있다는 점 역시 시장의 기대를 키운다. 뱀피르를 시작으로 연내 '스톤에이지' '일곱개의 대죄: 오리진' '몬길: 스타다이브' 등 총 7개의 신작 출시가 예정돼 있다. 임희석 연구원은 "4분기에는 강력한 신작 모멘텀이 발생할 것"이라고 강조했다.

최승호 연구원은 "하반기 최대 기대작인 몬길: 스타다이브, 일곱개의 대죄: 오리진의 연속 히트를 예상한다"면서 "MMORPG의 히트는 주당순이익(EPS)을 변동시키는 변수라면 몬길, 일곱개의 대죄의 흥행은 EPS와 멀티플 두 개를 동시에 변동시키는 이슈"라고 진단했다. 두 신작게임의 경우 오는 25일부터 열리는 '도쿄게임쇼 2025'에도 출전한다. 이종원 연구원은 "기존 출시작과 하반기 대형 신작 론칭에 따라 공백기가 없어 편안하다"면서 "하반기 신작 라인업의 자체결제시스템으로 수익성 추가 향상이 가능한 상황이다. 멀티플랫폼향 IP가 흥행할 경우 밸류에이션 확장을 통한 주가 리레이팅이 기대된다"고 했다.

이러한 상황들을 고려할 때 오히려 현 주가는 저평가된 것이라는 진단도 나온다. 최승호 연구원은 "연이은 실적호조, 게임 히트에도 불구하고 넷마블의 가치가 지속적으로 저평가받고 있는 이유는 신작 게임들의 제품수명주기(PLC)가 길지 않았기 때문"으로 추정했다. 그는 "단순 게임퀄리티를 떠나 넷마블의 퍼블리싱 역량에 대해서도 재평가가 필요한 시점"이라고 강조했다.

임희석 연구원은 현 주가에 대해 "사지 않을 이유가 없는 구간"이라며 "밸류에이션 매력도가 높은 구간으로 2025년 예상 주가수익비율(PER) 13배, 2026년 예상 14배 수준에 불과하다"고 짚었다. 여기에 오는 11월께 내년 신작 라인업까지 공개되면 증권가에서 2026년도 넷마블의 실적 추정치가 상향될 가능성이 높다. 임 연구원은 "2026년 신작이 아직 미공개인 상황이기에 2026년 실적 추정치가 보수적인 상황"이라며 5종으로 예상되는 신작 라인업 공개 후 추정치 상향이 이어질 것으로 봤다.





AD

회사 기초체력 면에서도 스핀엑스 인수에 따른 영업권 상각 관련 무형자산 손상차손 부담이 해소됐고, 마케팅비 역시 전체 매출액의 20% 미만에서 관리되고 있다. 이를 바탕으로 지난 2분기 영업이익률(OPM)은 14.1%를 달성했다. 이종원 연구원은 "부담이 줄어든 기초체력에 지속되는 신작 라인업이 부각되고 있다"면서 "기존 출시작의 촘촘한 업데이트 속, 하반기 지속되는 대형 IP의 흥행 여부가 동사 기업가치와 주가 리레이팅을 결정짓는 핵심 변수가 될 것"으로 평가했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>