GGM, 누적생산 20만대 돌파…"지역경제 활성화 앞장"

글로벌 자동차 생산 전문기업 발돋움

현대차 캐스퍼 온라인 판매 현황.

광주글로벌모터스(GGM)는 지난 2021년 9월 1호차 생산을 시작으로 누적 생산 20만대를 돌파했다고 8일 밝혔다.

GGM은 2021년 9월 캐스퍼 양산에 돌입, 지난 2023년 10월 10만대를 양산한 데 이어 지난해 7월 전기차(캐스퍼 일렉트릭)를 본격 생산했다. 10월부터 전기차를 수출하면서 4년 만인 지난 6일 누적 생산 20만대를 달성했다.

시는 이날 오전 시청 비즈니스룸에서 캐스퍼 20만대 양산 기념 근무유공자 표창 수여식을 가졌다. 표창식에는 강기정 시장을 비롯한 윤몽현 GGM 대표이사와 임직원·상생협의회 위원, 광주시 노사민정협의회 위원 등이 함께 참석했다.

GGM의 누적 생산 20만대 돌파는 그동안 국내외의 어려운 여건을 극복하고 글로벌 완성차 생산 공장으로서 안정적인 기반을 확보하고 있다는 점에서 각별한 의미를 지닌다. 캐스퍼는 최고 품질과 합리적인 가격 경쟁력은 물론 실용적인 디자인과 우수한 성능, 환경규제에 부합하는 친환경 차량 등의 요소로 '자동차 강국' 독일을 비롯한 유럽에서 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

또 '수입차의 무덤'이라는 일본에서도 자리를 잡아가는 등 세계 66개국에 수출되고 있다. 이 같은 해외 수출시장 확보는 GGM이 한 단계 더 도약하는 것은 물론 글로벌 자동차 생산 전문기업으로 발돋움하는 계기가 됐다.

이에 따라 GGM은 초심을 잃지 않고 부족한 점을 보완해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 방침이다. 더 나아가 광주시민들이 GGM을 만들어주신 뜻에 맞게 앞으로 1,000명, 장기적으로 2,000명에 달하는 일자리를 만드는 것은 물론 지역경제 활성화에 앞장서는 기업이 되도록 최선을 다할 계획이다.

광주시도 GGM이 4년 동안 생산한 20만대를 한 해에 생산할 수 있는 제대로 된 완성차 공장이 될 수 있도록 적극 지원해 나갈 계획이다.





강기정 시장은 "20만대 생산 속에 광주글로벌모터스 구성원들의 땀과 노력, 헌신에 진심으로 감사드린다"면서 "20만대 생산이라는 값진 경험을 토대로 35만대, 50만대 시대를 열어 '광주 일자리의 희망'이 되는 기업이 될 수 있도록 지역 차원의 투자와 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

