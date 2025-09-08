평택시, 관리천·천천 일대 하천환경정비 위한 보상 절차 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보상협의회 개최…340필지 19.5만㎡ 11월부터 보상협의 개시

경기도 평택시 일대 진위천 지류인 관리천·천천 일대 하천환경정비사업을 위한 보상철자가 본격화한다.

평택시가 5일 개최한 진위2지구 일대 하천환경정비사업 보상협의회에서 위원들이 의견을 교환하고 있다. 평택시 제공

평택시는 지난 5일 '국가하천 배수영향구간 하천환경정비사업(진위2지구) 보상협의회'를 개최했다고 8일 밝혔다.

이 사업은 진위천의 지류 지방하천인 관리천, 천천에 대한 제방 등 치수 시설물을 보강하는 것이다.

보상 대상은 총 340필지 19만4888㎡며, 이중 국공유지는 22필지 16만2315㎡다. 편입토지 소유자는 107명이다.

보상협의회는 토지보상법에 따라 위원장인 평택시 생태하천과장을 비롯해, 사업시행자인 한강유역환경청, 보상수탁자인 한국부동산원, 공사감리자 및 감정평가사 등 전문가, 토지소유자와 평택시·화성시 관계자 등 11명의 위원으로 구성됐다.





한편 원활한 보상 업무를 위해 한강유역환경청은 청북읍 백봉리 일원에 현장 사무실을 마련했다. 시는 10월 감정평가를 거쳐 오는 11월 토지와 보상 협의를 시작할 예정이다.





