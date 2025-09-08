50세 김현철, 역대 최고령 프로 선발전 합격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정회원 선발전 B조 공동 20위 통과

1975년생 만 50세 5개월 29일 입회

"다시 도전해서 꼭 우승하고 싶다"

1975년생인 김현철이 역대 최고령 한국프로골프(KPGA) 투어 정회원(프로) 선발전을 통과했다.

KPGA는 8일 "김현철이 지난달 KPGA 투어 프로 선발전 B조에서 공동 20위에 올라 만 50세 5개월 29일의 나이로 입회했다"며 "2023년 박상진(당시 49세 6개월 29일)이 세웠던 최고령 기록을 갈아치웠다"고 전했다. 50대 합격자가 나온 건 이번이 처음이다.

김현철이 KPGA 투어 정회원 선발전에서 역대 최고령으로 합격했다. 사진제공=KPGA

김현철은 1994년 처음 골프를 접했다. 부친의 권유로 골프 연습장에 취직했고, 그곳에서 처음으로 골프채를 잡았다. 이후 군 복무를 마친 뒤 본격적으로 골프 선수의 꿈을 키웠다. 2003년 11월 KPGA 준회원(프로)에 입회한 뒤 레슨을 시작했다. 교습 활동을 하다가 무려 21년 9개월 만에 정회원이 됐다.

그는 "그동안 열심히 노력한 보답을 받은 것 같아 기쁘다"며 "본선 당시 마지막 순간까지 천국과 지옥을 오갔다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "남들보다 시작이 조금 늦었을 뿐"이라며 "다시 도전해서 꼭 우승하고 싶다"고 밝혔다.





KPGA는 1년에 두 차례 정회원 선발전을 시행한다. 지역 예선을 통해 240명을 선발한 뒤 본선 A, B조 상위 25명씩 총 50명에게 자격을 부여한다.





