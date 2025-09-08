과기부총리 직제 17년 만에 부활…범부처 AI·R&D 컨트롤타워

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배경훈 과기정통부 장관 겸임…AI 전담부서 신설

'범부처 R&D 컨트롤타워'…예산·조정 권한 강화

과학기술부총리 직제가 17년 만에 부활한다. 과학기술과 인공지능(AI) 정책을 총괄하고, 국가 전략기술 전환을 지휘하는 컨트롤타워로서 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 겸임한다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 22일 정부서울청사에서 새정부 경제성장전략 관련 관계부처 합동 브리핑을 하고 있다. 2025.8.22. 조용준 기자

지난 7일 행정안전부가 발표한 정부조직 개편안에 따르면 과기정통부 장관이 과기부총리급으로 격상된다. 이번 개편은 이재명 정부의 핵심 국정과제 중 하나로 추진됐다.

1998년 과학기술처를 개편해 출범한 과학기술부는 2004년 노무현 정부에서 부총리 부처로 승격됐다. 그러나 이명박 정부 시절인 2008년 교육과학기술부에 통합되면서 과기부총리 직제도 폐지됐다. 이후 2013년 교육부와 분리돼 옛 정보통신부 기능과 통합, 미래창조과학부로 명칭이 바뀌고 기능이 확대됐다. 문재인 정부에서 지금의 과기정통부로 모습을 갖췄다. 하지만 부총리급 지위는 복원되지 못했다.

이번 부총리급 격상에는 AI를 국가 핵심 성장동력으로 육성하겠다는 새 정부의 의지가 반영됐다. 사회부총리가 폐지되면서 과기부총리는 기획재정부 경제부총리와 어깨를 나란히 하게 됐다. 대통령 직속 국가AI전략위원회에서는 부위원장을 맡아 국가 AI 전략을 직접 조율하게 된다. 과기정통부는 과기부총리 부활이란 오랜 소원을 이뤘다.

정부는 AI 3대 강국(G3)으로의 도약을 목표로 하고 있다. 이 대통령은 앞서 "AI가 국가 운명을 좌우할 것"이라며 AI를 미래 먹거리로 규정했다. 핵심 공약으로 'AI 고속도로' 구축, 전 국민 AI 활용 역량 강화 등을 내세우고 대규모 투자에 집중하고 있다. 내년도 연구·개발(R&D) 예산은 역대 최대인 35조3000억원으로 편성했다. 과기정통부에 AI 관련 정책을 담당하는 실장급 부서도 신설한다.





과기부총리 부활로 과기정통부의 R&D 관련 예산 심의권 및 조정 권한이 강화될 전망이다. 최근 주요 R&D 사업이 범부처 형태로 커지고 있고, 이공계 인재 정책 등 과학기술 분야에서 부처 간 조정 사항도 많은 상황에서 과기정통부가 실질적인 조정력을 발휘할 것이란 관측이다. 과기정통부 과학기술혁신본부가 부처별로 산재한 R&D 관련 업무를 총괄할 가능성이 크다. 또 2018년 복원됐다가 윤석열 정부에서 사라진 과학기술관계장관회의가 다시 열릴 수 있다는 전망도 나온다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

