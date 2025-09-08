트럼프 "푸틴과 곧 대화…일부 유럽 정상, 방미해 종전 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, 러시아·우크라이나 상황 우리가 해결

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 조만간 대화할 예정이라고 밝혔다.

게티이미지연합뉴스

AD

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스대회 결승 참관 후 기자들이 푸틴 대통령과 대화 계획을 묻자 "조만간 할 것이며 며칠 이내가 될 것"이라고 답했다.

러시아의 우크라이나 정부 청사 건물 폭격에 대해서는 "지금 벌어지는 일들이 유쾌하지 않다"고 말했다. 그러면서 "러시아와 우크라이나의 상황은 우리가 해결할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 러시아는 이날 우크라이나 수도 키이우 도심에 있는 정부 청사를 드론으로 공격했다. 전쟁 발발 후 우크라이나 정부 청사가 직접 공격 당한 것은 이번이 처음이다.





AD

또 전쟁 해결 방안을 논의하기 위해 일부 유럽 국가 정상들이 곧 개별적으로 미국을 방문할 예정이라고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>