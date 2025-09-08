"대구 수성구 고모령 가요제 구경오세요"…김용임·방주연·배금성 출연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 수성구 고모령 가요제가 수성문화원(원장 반용석) 주최·주관으로 오는 13일 오후 7시, 대구스타디움 서편광장에서 열린다.

고모령 가요제는 2007년 '고모령 효 예술제'로 시작해 신인 음악가들의 등용문이자 지역 대표 음악축제로 자리매김해왔다.

지난해 열린 고모령가요제

올해는 지난 6월 12일부터 7월 20일까지 참가 접수를 받은 결과, 대구는 물론 전국에서 총 754명이 지원하며 뜨거운 관심을 모았다. 이후 8월 2일 수성아트피아에서 열린 1·2차 예선을 거쳐 최종 12명의 본선 진출자가 확정됐다.

이번 가요제의 상금은 총 1200만원(대상 500만원)이며, 국내 인기가수 김용임, 배금성, 방주연 등이 초청돼 대회 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.





김대권 대구 수성구청장은 "고모령 가요제가 단순한 경연대회를 넘어 음악으로 시민이 함께 어울리고, 고모령의 역사적 가치를 되새기는 뜻깊은 축제가 되기를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

