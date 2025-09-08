익산시, 문화유산 '비누세트 기념품' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미륵사지 석탑·금동제사리외호 등

전북 익산시가 지역의 역사적 자산을 현대적 디자인과 실용적 상품으로 구현한 '비누 세트 기념품'이 출시됐다.

8일 시에 따르면 이번 기념품은 익산의 대표 문화유산을 담았으며, 익산시문화도시지원센터와 열두달 비누공방이 협력해 기획·제작됐다.

익산시가 문화유산을 담은 특별한 기념품이 탄생했다. 익산시 제공

열두달 비누공방은 솜리근대역사문화공간 조성사업의 일환으로 국가등록문화유산(익산 평동로 근대상가주택2)에 입점해 있다.

비누 세트는 문화유산과 문화도시 사업의 특성을 담아 세 가지 주제를 기반으로 만들어졌다. 우선 유네스코 세계유산으로 등재된 미륵사지의 '미륵사지 석탑'과 2009년 미륵사지 서탑 사리공에서 출토된 귀중한 유물 '금동제사리외호'를 담아냈다.

또 익산 문화도시조성사업 비전인 '사람이 보석이 되는, 살고 싶은 문화도시'를 형상화해 열두 달 탄생석의 빛깔과 형태를 반영해 제작됐다.

특히 기념품에는 한국어, 영어, 중국어, 일본어 등 4개 언어 안내가 포함돼 국내외 관광객 누구나 쉽게 익산의 문화적 가치를 이해할 수 있도록 했다.

가격은 세트당 2만1,000원이며, 구매는 열두달 비누공방에서 가능하다. 방문객들은 이 공간에서 역사적 가치와 함께 기념품 구매 경험을 즐길 수 있다.





시 관계자는 "이번 비누 세트는 익산의 문화유산을 일상에서 체험할 수 있도록 기획된 특별한 상품이다"며 "앞으로도 지역 문화자산을 현대적으로 재해석한 다양한 프로젝트를 추진해 문화도시 익산의 가치를 널리 알리겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

