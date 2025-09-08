광주상의-조선대, 유학생 가족회사 구축 업무 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주상공회의소가 최근 조선대학교와 '유학생 가족회사 구축을 위한 산학교류 RELAY 협약'을 체결했다. 광주상공회의소 제공.

광주상공회의소는 최근 조선대학교와 '유학생 가족회사 구축을 위한 산학교류 RELAY 협약'을 체결했다고 8일 밝혔다.

지난 5일 조선대학교 본관 청출어룸에서 열린 협약은 외국인 유학생의 안정적인 정착을 지원하고 역량을 키울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 광주상공회의소는 지역 기업과의 연계를 통해 취·창업 기회를 제공함으로써 유학생과 기업이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련한다.

양 기관은 협약을 통해 ▲기업 맞춤형 직무·교육 프로그램 공동 개발 ▲유학생 취·창업 연계 지원 ▲회원사 취업 추천 및 직무역량 강화 ▲지역산업 전문인력의 정착 및 활동 지원 ▲유학생 가족회사 모델 확산 등을 함께 추진할 계획이다.

한상원 광주상의 회장은 인사말에서 "이번 협약은 외국인 유학생이 지역에서 배우고 일하며 성장할 수 있도록 함께 책임을 나누는 출발점이다"며 "광주상의는 조선대학교와 손잡고 유학생들이 지역 기업에서 역량을 발휘할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.





김춘성 조선대 총장은 "외국인 유학생들이 지역에서 꿈을 키우고 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "취·창업 기회가 원활히 이어지도록 대학의 책임을 다하는 동시에 지역사회가 필요로 하는 우수 인재를 길러내 지역발전에 함께 기여하겠다"고 말했다.





