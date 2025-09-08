한미약품 '롤론티스' 중동 진출…사우디 '타북'과 공급 계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문의약품 중동 시장 진출 위한 협력 지속

한미약품이 호중구감소증 치료 바이오신약 '롤론티스'의 중동 시장 진출 교두보를 마련했다.

박재현 한미약품 대표이사(오른쪽)와 이스마일 쉐하다 타북 CEO가 지난해 사우디아라비아 리야드에서 열린 'CPHI Middle East 2024'에서 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 한미약품

한미약품은 사우디아라비아를 대표하는 제약기업 '타북'과 '롤론티스' 공급 계약을 체결했다고 8일 밝혔다. 이번 계약은 지난해 10월 타북과 체결한 파트너십 계약이 확대된 것이다.

타북은 MENA(중동·북아프리카) 지역에서 쌓아온 풍부한 시장 경험과 전문성을 바탕으로 롤론티스가 중동과 아프리카 시장에 안정적으로 안착하는 데 핵심적인 역할을 할 전망이다. 양사는 이번 협력을 통해 혁신적인 보조요법에 대한 환자 접근성을 넓히고, 현지 암 치료 현장의 미충족 수요를 해소한다는 복안이다.

MENA는 약 6억명에 이르는 인구를 포괄하는 광범위한 시장이다. 그중에서도 사우디아라비아는 높은 소득 수준을 기반으로 의약품 시장 규모가 확대되고 있어 높은 성장 잠재력을 자랑한다. MENA 지역 선두 제약회사인 타북은 중동과 북아프리카 지역 등 17개국에서 탄탄한 영업력을 갖추고 있다.

한미약품이 자체 개발한 롤 론티스는 한국 제약기업이 항암 분야 바이오신약으로 미국 FDA 승인을 획득한 첫 번째 제품이다. 2022년 미국 시장(현지 브랜드명 '롤베돈')에 출시된 이후 매 분기 200억원대 매출을 기록하며 글로벌 경쟁력을 입증해 나가고 있다. 특히 2024년 기준 미국 시장 누적 매출은 2000억원을 달성했으며, 국내 역시 올해 2분기 누적 기준으로 전년 동기 대비 26% 성장했다.

양사는 롤론티스 공급 계약 외에도 한미약품의 전립선비대증 및 발기부전 치료 복합신약 '구구탐스' 등 다양한 전문의약품의 중동 시장 진출을 위한 협력도 지속해 나갈 방침이다.

이스마일 쉐하다 타북 CEO는 "한미와의 파트너십은 사우디아라비아를 비롯한 중동 시장에서 의미 있는 혁신을 실현하고 헬스케어 산업을 한 단계 도약시키겠다는 공동의 의지를 보여준다"며 "한미의 검증된 과학적 경쟁력과 타북의 지역 네트워크, 환자 중심 비전을 결합해 혁신 바이오의약품 롤론티스를 선보이게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다. 이어 "롤론티스는 환자 치료의 새로운 기준을 제시할 뿐 아니라, 건강한 삶을 위한 혁신적 치료제에 대한 접근성을 높여 환자들의 치료 결과 개선에도 큰 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 박재현 한미약품 대표는 이번 계약 성사를 위해 지난해 사우디아라비아 리야드에서 열린 국제 제약·바이오 박람회(CPHI Middle East 2024)에 직접 참석하는 등 타북 등 주요 관계자들과 긴밀한 파트너십을 이어가고 있다.





박 대표는 "신흥 제약 시장으로 떠오르고 있는 MENA 지역에서 한미의 미래 성장 동력을 새롭게 발굴해 나갈 수 있는 중요한 기반을 마련하게 됐다"며 "타북과의 협력은 글로벌 한미의 비전을 실현하고, 중동 지역에서 한미의 브랜드를 확고히 구축하는 시작점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

