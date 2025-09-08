토스, 글로벌 프라이버시 총회서 '페이스페이' 보안기술 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 개인정보 감독기구에 얼굴인식 결제서비스 공개

토스가 서울에서 열리는 제47차 글로벌 프라이버시 총회(GPA)에서 토스 페이스페이의 보안성과 개인정보보호 기술을 소개한다고 8일 밝혔다.

토스 페이스페이 단말기. 토스

GPA는 세계 개인정보 감독기구가 참여하는 개인정보 분야 최대 규모 국제 협의체다.

개인정보보호위원회 주도로 서울에서 열리는 47차 GPA는 오는 15일부터 닷새간 '인공지능(AI) 시대 개인정보 이슈'를 주제로 진행된다.

토스는 행사에 혁신기술 체험 전시 기업으로 참가한다. 전시는 오는 16~18일 서울 용산구 그랜드 하얏트에서 진행한다.

참관객들이 토스 페이스페이를 직접 체험할 수 있는 자리를 마련한다. 페이스페이 스토어 콘셉트로 부스를 차린다. 부스에서 페이스페이를 체험하면 K-컬처 관련 스낵, 뷰티 제품 굿즈를 준다.

개보위 사전적정성 검토를 받은 유일한 얼굴 인식 결제 서비스다. 데이터는 모두 암호화해 관리하고, 사용자가 동의한 경우에만 필요한 범위 내에서 활용한다.

토스는 행사에서 토스의 개인정보보호 관리 체계를 소개한다.

토스는 이용자 동의 이력과 데이터 테이블 정보 등을 바탕으로 개인정보 수집·보관·제공·파기 과정을 체계적으로 관리한다. 이를 바탕으로 자체 개발한 '개인정보 메타관리시스템'과 '개인정보 리스크관리시스템'을 운영한다.





이창복 토스 개인정보보호책임자(CPO)는 "이번 GPA 참여는 개인정보보호와 기술 혁신을 동시에 실현한 토스의 보안 역량을 세계에 알릴 기회"라며 "앞으로도 토스는 글로벌 기준에 맞는 개인정보 보호 기술을 선도하며 더 안전하고 편리한 금융 서비스를 만들겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

